SHARP - Poczuj magię muzyki dzięki nowym urządzeniom audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics wprowadza dwa nowe modele do swojej oferty produktów audio. Te wysokiej jakości stylowe urządzenia łączą eleganckie wzornictwo z doskonałymi wrażeniami dźwiękowymi. Mikro system Tokyo Hi-Fi (XL-B520D) oraz głośniki półkowe (CP-SS30) są dostępne już teraz. Nowy mikro system Hi-Fi firmy Sharp zapewnia wyjątkowe wrażenia dźwiękowe przy prostej konstrukcji. Dwudrożne głośniki z obudową z laminowanego drewna oferują doskonałą reprodukcję dźwięku z minimalnymi zniekształceniami. Dziewięć zaprogramowanych ustawień korektora oraz niestandardowa regulacja tonów niskich i wysokich pozwalają dostosować dźwięk do indywidualnych potrzeb.







Dzięki technologii Bluetooth 5.0 umożliwiającej bezprzewodowe przesyłanie dźwięku, użytkownicy mogą podłączyć swój telefon lub tablet, aby przesyłać muzykę, podcasty i audiobooki. XL-B520D zawiera również najnowszą technologię DAB+ (oprócz DAB i FM) i posiada certyfikat Digital Tick, aby zapewnić „gotowość na przyszłość”. Dla jeszcze większej wygody ulubione kanały można łatwo zapisać w pamięci, która obejmuje 20 presetów DAB+/DAB i 20 FM. Zewnętrzne analogowe urządzenia stereofoniczne (takie jak niektóre inteligentne głośniki lub komputery PC) można podłączyć za pośrednictwem wejścia Aux-in 3.5 mm, aby zwiększyć ich możliwości audio.



Wbudowany odtwarzacz CD oferuje fanom muzyki możliwość poczucia nostalgii podczas słuchania swojej kolekcji płyt CD. Mikro system Hi-Fi XL-B520D posiada również funkcję odtwarzania plików MP3 przez USB dla dysków o pojemności do 64 GB. Słuchacze mogą podłączyć swoje słuchawki do gniazda słuchawkowego urządzenia, aby uzyskać bardziej osobiste wrażenia słuchowe. Radioodtwarzaczem Sharp XL-B520D można sterować za pomocą dołączonego do zestawu w pełni funkcjonalnego pilota.



Odkryj swoją muzykę na nowo dzięki głośnikom półkowym firmy Sharp

2-drożne aktywne głośniki z drewnianą obudową tworzą doskonałe wrażenia dźwiękowe (moc całkowita 60W RMS), a także stylowy i elegancki akcent dla wszystkich domów. Siatkową osłonę głośników można zdjąć, aby odsłonić metalowe głośniki, nadając im współczesny wygląd, który pokochają miłośnicy aranżacji wnętrz. Dzięki dostępności w 2 opcjach kolorystycznych; czarny/srebrny i brązowy/złoty, można je dopasować do swojego stylu.



Głośniki CP-SS30 oferują możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika dzięki 5 wstępnym ustawieniom EQ oraz niestandardowej regulacji tonów niskich i wysokich. Wszechstronne opcje łączności obejmują bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth 5.0, odtwarzanie plików MP3 przez USB, a także wejścia optyczne, Aux i RCA. Oznacza to, że głośniki półkowe firmy Sharp można podłączyć do wielu różnych urządzeń w domu, takich jak telewizor, gramofon, komputer czy inteligentny głośnik. W zestawie znajduje się również w pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania, dzięki czemu można wygodnie usiąść na kanapie i cieszyć się wszystkim, co te głośniki mają do zaoferowania.



Cena i dostępność

Mikro system Hi-Fi Tokyo DAB+ (XL-B520D) jest już dostępny w kolorze czarnym w rekomendowanej cenie detalicznej 549 PLN.

Głośniki półkowe (CP-SS30), są już dostępne w kolorach czarny/srebrny (BK) i brązowy/złoty (BR) w rekomendowanej cenie detalicznej 699 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / SHARP