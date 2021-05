SHARP - głośnik Bluetooth GX-BT60

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Robi się coraz cieplej, a przed nami dłuższe dni, warto więc pomyśleć o spędzeniu trochę czasu na zewnątrz. Idealnym towarzyszem do wiosennych aktywności na świeżym powietrzu będzie głośnik Bluetooth GX-BT60 od firmy Sharp. Ten poręczny, wodoodporny i pyłoszczelny (IP67) głośnik został wyposażony w praktyczną rączkę do przenoszenia oraz zapewnia do 13 godzin odtwarzania. Sprawdzi się idealnie na pikniku w parku, a także podczas odpoczynku na tarasie. Tryb Duo (True Wireless Stereo) pozwala na sparowanie dwóch głośników GX-BT60 i uzyskanie imponującego dźwięku stereo bez kłopotliwych kabli.







Rozmiar nie zawsze ma znaczenie! Głośnik Sharp GX-BT60 z łatwością mieści się w kieszeni, ale jego dźwięk jest prawdziwie potężny. Pasywny radiator basów zapewnia imponujące brzmienie, a w trybie Duo można bezprzewodowo podłączyć dwa głośniki, aby zapewnić dwukanałowy dźwięk stereo.



Głośnik GX-BT60 został stworzony do użytku na zewnątrz. Posiada certyfikat IP67, co oznacza, że jest zarówno odporny na kurz, jak i wodę – nie musisz się więc martwić, że deszcz przeszkodzi Ci w zabawie. Dzięki wyposażeniu w specjalny sznurek do przenoszenia, można go łatwo przymocować w dowolnym miejscu np. do plecaka, aby mieć go zawsze pod ręką i słuchać muzyki w podróży.



Głośnik zapewnia do 13 godzin odtwarzania i może być ładowany przez mircoUSB, a intuicyjne sterowanie jednym przyciskiem sprawia, że jest łatwy w użyciu dla każdego. Po podłączeniu do urządzenia obsługującego można korzystać z asystentów głosowych, takich jak Siri czy Alexa, za pośrednictwem Bluetooth. Głośnik ma wbudowany mikrofon, co umożliwia obsługę bez użycia rąk. Zewnętrzne odtwarzacze można podłączyć za pomocą portu AUX 3,5 mm. Dzięki funkcji Auto-Switching głośnik GX-BT60 automatycznie przełącza źródło odtwarzania z Bluetooth na AUX, gdy tylko zostanie podłączony kabel.





























Źródło: Info Prasowe / SHARP