SMSL VMV A1 i A2 - najnowsze wzmacniacze głośnikowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Typowy dylemat audiofila przy wyborze wzmacniacza do głośników, to decyzja w której klasie taki wzmacniacz ma pracować - D, A , a może AB? Klasa D charakteryzuje się wykorzystaniem generatora i sterowania PWM, czyli tranzystorów przełączanych ciągami impulsów wysyłanych ze wspomnianego generatora. Jest to zupełnie odmienne rozwiązanie do w pełni analogowego przetwarzania sygnału w klasach A i A/B. Zaletami klasy D są wysoka sprawność, kompaktowe rozmiary, oraz stosunkowo niewielkie nagrzewanie, w porównaniu do wzmacniaczy klasy A i A/B. W rezultacie klasa D stała się w ostatnim czasie bardzo popularna w urządzeniach pokroju soundbarów, głośników czy też innych niewielkich urządzeniach audio.







Pomimo postępu technicznego, w tego typu rozwiązaniach nadal utrzymują się ograniczenia technologiczne ograniczające wierność odtwarzanego sygnału, które wywołują sprzeciw audiofilów dążących do osiągnięcia bezbłędnego, idealnie czystego dźwięku.



Klasa D nie jest idealna i przyczyną tego zjawiska są 4 główne problemy:

1) Zależność obciążenia filtra wyjściowego od impedancji.

2) Zjawisko czasu martwego zasilania, które musi być możliwie krótkie, ale zachowane, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu.

3) Tętnienie napięcia zasilania

4) Ograniczenia związane z pętlą sprzężenia zwrotnego, które odpowiada za minimalizowanie zniekształceń generowanych przez wzmacniacz.



Każdy z tych czynników wpływa na nieliniowość wzmacniacza, nienaturalne zniekształcenia o ostrym charakterze, oraz dodatkowy szumu. W konsekwencji daje to słuchaczowi wrażenie zmniejszenia wierności dźwięku, obrazowania przestrzeni i dokładności dowolnego, odtwarzanego dźwięku SMSL wychodzi naprzeciw potrzebom melomanów podnosząc poprzeczkę jeszcze wyżej poprzez wprowadzenie nowej, autorskiej technologii wzmacniacza cyfrowego PFFB. W przypadku rozwiązania PFFB firmy SMLS sprzężenie zwrotne jest przenoszone przez złącza głośnikowe za filtrem wyjściowym we wzmacniaczu. W rezultacie sprzężenie zwrotne dokładnie odzwierciedla wpływ impedancji podłączonych głośników na dźwięk wzmacniacza. Jest to następnie porównywane z sygnałem wejściowym i korygowane w czasie rzeczywistym. Rezultatem tego rozwiązania jest wzmacniacz cyfrowy, który dokładnie odtwarza żądany sygnał dla dowolnego głośnika przewodowego, bez względu na jego impedancję.



Kluczowym przełomem jest ultraszybka konwersja analogowo-cyfrowa (ADC), z analogowego terminala głośnikowego z powrotem do cyfrowej pętli kontrolnej na wejściu. Technologia PFFB osiąga przy tym czas reakcji tylko 20 nanosekund. W rezultacie sprzężenie zwrotne może skorygować wszelkie różnice w sygnale wejściowym w całym paśmie audio, włącznie z wysokimi tonami – zachowując integralność sygnału.



Dzięki nowatorskiemu układowi sprzężenia zwrotnego możliwe też stało się zastosowanie wysokiego wzmocnienia bez pogorszenia stabilności wzmacniacza. Typowe systemy sprzężenia zwrotnego wzmacniacza analogowego mogą uzyskać tylko niskie wzmocnienie pętli. System PFFB wykorzystuje wysokie wzmocnienie pętli cyfrowej, jest ono średnio 100 krotnie większe niż w innych wzmacniaczach i odbywa się bez spadku w parametrach audio. Efektem jest skuteczniejsze usuwanie zniekształceń i zachowanie największej możliwej wierności w stosunku do sygnału wejściowego.



SMSL VMV A2 to innowacyjny wzmacniacz klasy D z technologią PFFB. Pomimo wymiarów wynoszących zaledwie 28x25x4.3cm oferuje ogromną moc - aż 200W na kanał. Niezmienne w zależności od obciążenia parametry audio i znikoma impedancja wyjściowa powodują, że A2 bez zająknięcia poradzi sobie z niemal każdymi, w tym trudnymi do napędzenia głośnikami. Co więcej, zachowanie poziomu THD na bardzo niskim poziomie dla każdej częstotliwości i transparentność wzmacniacza powodują, że nadaje się idealnie dla każdego, niezależnie od preferencji dźwiękowych czy gatunków muzycznych.



SMSL wprowadzając system PFFB zmienił zasady gry. Dotychczas klasa D kojarzyła się wyłącznie z niewielkimi rozmiarami i wydajnością, ale teraz, dzięki PFFB w modelu VMV A2 oferuje również najwyższych lotów czystość, rozdzielczość, i niesamowitą muzykalność, czyniąc dźwięk niezwykle angażującym i przyjemnym.



SMSL równolegle z modelem VMV A2 wprowadza pracujący w klasie A model VMV A1. Model ten idealnie pasuje do głośników biurkowych oraz do wielu większych głośników o wyższej skuteczności.



Jednocześnie SMSL VMV A1 to konstrukcja w klasie A i jest to idealny wybór do reprodukcji muzyki, również tej o wysokiej rozdzielczości. Zapewnia on bardzo gładkie, nasycone i ciepłe brzmienie oraz chłodną i eteryczną górę.

Wzmacniacz mocy klasy A sprawia, że tranzystor zawsze pracuje w obszarze liniowym, dzięki czemu

wzmacniacz praktycznie nie generuje zniekształceń, a jakość odsłuchu jest szczególnie dobra. Zwłaszcza, gdy sygnał jest niewielki. W rezultacie otrzymujemy przejrzysty i bogaty w detale dźwięk.



SMSL VMV A1 zapewnia potężną siłę napędową, a odpowiednia elastyczność oraz precyzyjna regulacja głośności sprawiają, że A1 potrafi napędzić większość biurkowych głośników, słuchawek oraz IEMów dostępnych na rynku, a także dostosować ich barwę do indywidualnych preferencji.



Cena sugerowana modelu SMSL VMV A1 wynosi 3399 PLN a SMSL VMV A2 – 5499 zł brutto. Do modeli można kupić podobny stylistycznie DAC z MQA – model D1Se w cenie sugerowanej 3999 PLN. Produkty można wypożyczyć do osobistego sprawdzenia w sieci sklepów mp3store, HiFiPRO oraz w wybranych sklepach Audio, które posiadają w ofercie markę SMSL.





Specyfikacja techniczna

SMSL VMV A2

• Interfejs wejściowy: USB/optyczne/Bluetooth/koaksjalne/zbalansowane cyfrowe/liniowe

• THD+D: 0,0008%

• SNR: 115dB

• Separacja kanałów: 108dB

• Moc wyjściowa: 200W x2 (4 Ohm) / 100W x2 (8 Ohm)

• Kompatybilność USB: Windows 7/8/8.1/10, Mac OSX, Linux

• Głębia bitowa: USB/i2S (1bit, 16-32bit), Optyczne/Koaksjalne (1bit, 16-24bit)

• Częstotliwość próbkowania:

- USB/i2S PCM 44.1-768kHz, DSD 2.8224-22.5792MHz

- Optyczne/Koaksjalne PCM 44.1-192kHz

• Wymiary: 280 x 43 x 255mm

• Waga: 2,6kg

SMSL VMV A1

● Wejścia: RCA

● Wyjścia: głośnikowe (typu bananowego), jack słuchawkowy 6,35 mm

● THD+N: 0.01%(4Ω), 0.008%(8Ω), 0.002%(32Ω)

● SNR: 110dB

● Separacja kanałów: 105dB

● Moc wyjściowe: 15Wx2(4Ω), 10Wx2(8Ω), 2W(32Ω)

● Pobór mocy: 30W

● Pobór mocy w trybie czuwania: <0.5W

● Wymiary: 210x205x39mm

● Waga: 2kg





































Źródło: Info Prasowe / MIP