SONY WF-C500 i WH-XB910N - nowe słuchawki bezprzewodowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie nowych słuchawek bezprzewodowych WF-C500 i WH-XB910N, dodatkowo ułatwiających słuchanie muzyki na swój sposób. Najnowsze w pełni bezprzewodowe słuchawki WF-C500 będą idealne dla osób, które chcą zapomnieć o wszelkich kablach i słuchać muzyki w jeszcze lepszej jakości. Niespotykane możliwości dostosowywania dźwięku, zwarta konstrukcja, wygoda łączności Bluetooth, wydajny akumulator i wodoodporna konstrukcja pozwolą nie rozstawać się z ulubionymi nagraniami. Słuchawki nauszne WH-XB910N odtwarzają imponujący, klubowy bas, który wraz z udoskonalonym systemem redukcji hałasu przenosi słuchacza z domowego zacisza do ulubionych obiektów muzycznych.







WF-C500 — małe wymiary, pierwszorzędny dźwięk

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne WF-C500 mają kompaktową konstrukcję i dobrze pasują do uszu. Mimo małych wymiarów odznaczają się wysoką jakością dźwięku. Zapewnia ją między innymi dzięki system DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), który zwiększa autentyzm brzmienia, przywracając wytłumione dźwięki i wysokie częstotliwości.



Aby elektryzujący pop, dudniący rap i inne gatunki brzmiały jeszcze lepiej, można skorzystać z funkcji korektora w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Funkcja ta pozwala słuchaczowi wybierać różne fabrycznie zaprogramowane ustawienia brzmienia i gatunków muzycznych, a także tworzyć i zapisywać własne. Słuchawki WF-C500 są małe, lekkie i dobrze dopasowane do uszu, dlatego zawsze można mieć je przy sobie. Wygodne, przyjemne w noszeniu, zaokrąglone obudowy tworzą warunki do komfortowego słuchania muzyki. Nowo zaprojektowana, ergonomiczna powierzchnia słuchawek poprawia ich stabilność.



Do przechowywania i ładowania słuchawek WF-C500 służy miniaturowe, cylindryczne etui. Swobodnie zmieści się ono w torbie lub kieszeni, więc nie musisz rozstawać się ze słuchawkami. Przezroczyste wieczko z fakturą przypominającą mleczne szkło nadaje etui stylowy, luksusowy wygląd. Projektanci słuchawek WF-C500 dołożyli starań, by codzienne słuchanie było całkowicie bezproblemowe. Przyciski funkcji służą nie tylko do włączania i zatrzymywania odtwarzania, zmieniania utworów i regulacji głośności — pozwalają też aktywować asystenta głosowego Google lub Siri, by odbierać telefony bez sięgania po smartfon.



Jedno naciśnięcie przycisku wystarcza również do włączenia preferowanego asystenta głosowego w celu uzyskania wskazówek dojazdu, odtwarzania muzyki lub wysyłania wiadomości. Wbudowany mikrofon o wysokiej jakości pozwala swobodnie rozmawiać przez telefon i zapewnia jeszcze wyraźniejszy dźwięk.



Słuchawki WF-C500 mogą pracować na akumulatorze przez 10 godzin, są zatem idealne dla osób pozostających w ciągłym ruchu. Dzięki poręcznemu etui z funkcją ładowania łączny czas pracy wynosi do 20 godzin. W razie potrzeby można skorzystać z funkcji szybkiego ładowania i w ciągu 10 minut uzyskać zapas energii nawet na kolejną godzinę słuchania. Stopień ochrony przed wodą IPX4 to świadectwo, że słuchawki WF-C500 są odporne na pot i pryskającą wodę, więc można ich używać w każdych warunkach.



Słuchawki WF-C500 świetnie sprawdzają się podczas równoczesnego zajmowania się kilkoma sprawami. Aby móc nie tylko słuchać muzyki, lecz także z kimś porozmawiać, można wyjąć z etui tylko jedną słuchawkę i używać jej w zwykły sposób.



Aby użytkownik mógł pozostawać sam na sam ze swoją muzyką, słuchawki są wyposażone w stabilne i niezawodne łącze Bluetooth, zapewniające ciągłość i bezproblemową transmisję dźwięku. Mikroukład Bluetooth przesyła sygnał do obu słuchawek równocześnie, a zoptymalizowana konstrukcja anteny przyczynia się do dalszego polepszenia wrażeń. Dzięki małemu opóźnieniu dźwięku przyjemniej ogląda się filmy.



Słuchawki WF-C500 będą dostępne w kolorze czarnym, białym, miętowym i koralowym. Do sprzedaży trafią w październiku 2021 r.





WH-XB910N — zabawa w każdym miejscu przy akompaniamencie klubowego basu

Słuchawki nauszne WH-XB910N wyróżniają się wyjątkową jakością basu i lepszym działaniem systemu redukcji hałasu. Dzięki technologii EXTRA BASS odtwarzają niezwykle głęboki, dynamiczny dźwięk, przez co tworzą klimat festiwalu muzycznego lub klubu. Specjalny kanał basowy w obudowie słuchawki oraz zwiększona szczelność przestrzeni między przetwornikiem akustycznym a błoną bębenkową pozwalają precyzyjnie oddać rytm utworu. Nie wpływa to jednak na klarowność wokali, dzięki czemu wszystko brzmi tak, jak na koncertach ulubionych wykonawców. Technologia dwóch czujników hałasu w słuchawkach WH-XB910N przenosi cyfrową redukcję hałasu na nowy poziom i pozwala całkowicie odciąć się od otaczającego świata. Aby zapewnić czystość i dokładność głosu podczas rozmów telefonicznych, słuchawki WH-XB910N są wyposażone w technologię Precise Voice Pickup z dwoma wbudowanymi mikrofonami i zaawansowanym przetwarzaniem sygnału audio.



W słuchawkach WH-XB910N zastosowano system DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), który nadaje utworom brzmienie zbliżone do pierwotnego nagrania. Użytkownik może również dostosowywać dźwięk do własnych upodobań za pomocą funkcji korektora w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.



W słuchawki WH-XB910N wbudowane są dwa mikrofony. Pozwalają one przechwycić więcej dźwięków z zewnątrz, a w rezultacie zapewnić naturalne wrażenie i kontakt z otoczeniem. Aplikacja „Sony | Headphones Connect” zapewnia nawet kontrolę nad poziomem słyszalności dźwięków otoczenia. Oznacza to, że niepożądane dźwięki po prostu nie zostaną wpuszczone na imprezę. Dostosowanie działania słuchawek WH-XB910N do własnych oczekiwań ułatwiają inteligentne funkcje. Jedną z nich jest Adaptive Sound Control. Funkcja ta wykrywa, gdzie jest i co robi użytkownik, po czym koryguje ustawienia dźwięków otoczenia i tworzy idealne warunki do słuchania — zarówno w tłumie, jak i cichym pokoju. Funkcja Adaptive Sound Control może nawet rozpoznawać często odwiedzane miejsca, takie jak biuro, siłownia czy ulubiona kawiarnia, i dostosowywać dźwięk do otoczenia.



Słuchawki WH-XB910N mogą pracować bez ładowania nawet przez 30 godzin, mają więc zapas energii na długie wyprawy samochodowe i festiwalowe weekendy. A gdy akumulator jest już bliski wyczerpania, 10-minutowe ładowanie za pomocą opcjonalnego zasilacza sieciowego umożliwi słuchanie przez kolejne 4.5 godziny.



Słuchawki WH-XB910N mają też funkcję połączenia wielopunktowego, dzięki której mogą być połączone z dwoma urządzeniami Bluetooth równocześnie. Oznacza to, że gdy zadzwoni telefon, automatycznie zostanie on wybrany jako źródło dźwięku. Do przełączenia aktywnego urządzenia potrzebne jest tylko naciśnięcie przycisku.



Użytkownik słuchawek WH-XB910N ma w zasięgu ręki wszystkie potrzebne funkcje. Dotykając panelu z boku słuchawek lub przesuwając po nim palcem, może zmieniać utwory, regulować głośność, odbierać telefony lub inicjować połączenia. Aby szybko odzyskać kontakt z otoczeniem, wystarczy położyć dłoń na obudowie słuchawki — spowoduje to natychmiastowe przepuszczenie dźwięków otoczenia.



Słuchawki WH-XB910N są zgodne z Asystentem Google i asystentem Alexa, co pomaga wykonywać codzienne prace z wolnymi rękami. Można więc rozmawiać ze znajomymi, znajdywać informacje, słuchać muzyki, ustawiać przypomnienia i używać wielu innych funkcji.



Słuchawki WH-XB910N będą miłym elementem podróży. Ich miękkie, owalne nauszniki są tak wygodne, że można w nich bez przerwy słuchać muzyki i oglądać filmy i telewizję. Tę maksymalną wygodę noszenia uzyskano poprzez połączenie syntetycznej skóry i poliuretanu z optymalną budową i wymiarami nausznika. Atutem słuchawek WH-XB910N jest także poręczna, ułatwiająca przenoszenie konstrukcja z obracanymi do wewnątrz nausznikami. Dzięki niej słuchawki mieszczą się w niewielkim, wytrzymałym etui, w którym znajduje się także kabel do podłączenia przewodowego.



Słuchawki WF-C500 i WH-XB910N są zgodne z funkcją Google Fast Pair, służącą do szybkiego i wygodnego parowania z urządzeniami z systemem Android. Z kolei funkcja Swift Pair pozwala szybko sparować słuchawki z komputerem z Windows 10 przez łącze Bluetooth.



Słuchawki WF-C500 i WH-XB910N umożliwiają odtwarzanie utworów 360 Reality Audio z uwzględnieniem kształtu i wielkości ucha słuchacza. 360 Reality Audio pozwala czuć się jak na koncercie lub słyszeć muzykę tak, jak uczestnicy sesji nagraniowej ulubionego wykonawcy.



Słuchawki WH-XB910N będzie można nabyć od października 2021 r. W ofercie znajdą się dwie odmiany kolorystyczne, czarna i niebieska.



















Źródło: Info Prasowe / SONY