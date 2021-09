Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować, że w przyszłym miesiącu na rynek zostanie wprowadzony bezprzewodowy zestaw słuchawkowy od Sony, PULSE 3D, w nowym kolorze. Nocna Czerń nawiązuje do galaktyki oraz jest uzupełnieniem wprowadzonych w czerwcu kontrolerów bezprzewodowych DualSense w podobnym odcieniu. Elegancka konstrukcja zestawu słuchawkowego harmonijnie komponuje się z wyglądem konsoli PlayStation 5, a udoskonalone nauszniki i pasek pałąka na głowę zapewniają wysoki komfort gry. Dwa wbudowane mikrofony, redukujące szum i umiejscowione tak, aby jak najlepiej rejestrowały głos, sprawią, że znajomi w sieci zawsze dobrze będą słyszeć gracza.







Zestaw słuchawkowy działa nawet do 12 godzin bez przewodu, dzięki wbudowanej baterii wielokrotnego ładowania. Dołączony do zestawu adapter pozwala łączyć się z konsolami PS5 i PS4, a także z kompatybilnymi komputerami z systemami Windows oraz macOS. Choć wszystkie zestawy słuchawkowe kompatybilne z PS5 mogą być używane do odtwarzania dźwięku 3D w grach na PlayStation 5, zestaw słuchawkowy PULSE 3D został specjalnie zaprojektowany, by w pełni wykorzystać technologię Tempest 3D AudioTech konsoli - która pomaga graczom precyzyjniej umiejscowić dźwięki pasujące do rozgrywki na ekranie.



Użytkownicy zestawu słuchawkowego PULSE 3D mogą wybrać jeden z trzech presetów - Standard, Bass Boost lub Shooter. Ten ostatni został zaprojektowany tak, by wzmocnić odgłosy kroków i strzałów. Trzy wyjściowe ustawienia były popularne wśród graczy, którzy korzystali z aplikacji towarzyszącej zestawowi słuchawkowemu dedykowanemu PlayStation 4, a teraz zostały zoptymalizowane tak, by pasowały do technologii AudioTech Tempest 3D dla PlayStation 5. Użytkownicy mogą także tworzyć własne ustawienia i zapisać do trzech ustawień dodatkowych. Gracze mogą zmieniać ustawienia korektora podczas gry za pośrednictwem Centrum Sterowania, bez konieczności wychodzenia z gry.















Źródło: Info Prasowe / SONY