SONY PlayStation VR2 zadebiutowało...

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o debiucie najnowszych gogli VR – PlayStation VR2. Wzornictwo gogli PS VR2 zostało zainspirowane wyglądem produktów z rodziny PS5. Patrząc na urządzenia, można zauważyć pewne podobieństwa w ich wyglądzie i działaniu. W zestawie PS VR2 położono większy nacisk na owalne kształty, tym samym nawiązując do zaokrąglonych krawędzi kontrolera DualSense i zestawu słuchawkowego Pulse 3D. Nowy kontroler w kształcie „orbity”, zaprojektowany został tak, by maksymalnie zwiększyć swobodę rozgrywki. Wyposażono go w adaptacyjne spusty, haptyczne wibracje, wykrywanie dotyku i wiele innych, unikatowych funkcji.







Funkcje PS VR2

PlayStation VR2 zostało wyposażone w wiele funkcji, z których część jest dobrze znana użytkownikom kontrolerów DualSense. Są to m.in.:

- Dwa wyświetlacze OLED o rozdzielczości 2000 x 2040,

- Wsparcie HDR,

- Technologia 3D Audio,

- Kontrolery VR Sense z zaawansowaną haptyką i efektami „Trigger”,

- Efekty haptyczne gogli,

- Technologia śledzenia gałek ocznych.







Źródło: Info Prasowe / SONY