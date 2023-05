SONY SRS-XV800 - głośnik o dużej mocy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony wprowadza głośnik SRS-XV800, stworzony dla miłośników imprezowania przy akompaniamencie głośnego, czystego dźwięku. Nowy model sprawdzi się jednak nie tylko na imprezach, ale też podczas oglądania filmów i telewizji. Dzięki niemu pomieszczenie wypełni się potężnym dźwiękiem niezależnie od rodzaju odtwarzanego materiału i miejsca, w którym znajduje się słuchacz. System wielokierunkowego dźwięku imprezowego w głośniku SRS-XV800 sprawia, że mocny dźwięk dociera do wszystkich zakątków pomieszczenia. Czystość brzmienia jest zapewniana między innymi przez pięć jednostek wysokotonowych z przodu i z tyłu głośnika. Całości dopełnia mocny, odczuwalny bas z dwóch przetworników typu X-Balanced.







Aby słuchanie muzyki sprawiało więcej przyjemności, w nowym głośniku zastosowano przetworniki X-Balanced z membranami w kształcie niemal idealnego prostokąta. Taka konstrukcja zwiększa nie tylko powierzchnię membrany, lecz także ciśnienie akustyczne, co przekłada się na głębszy, bardziej dynamiczny bas, mniejsze zniekształcenia i czystsze wokale.



Mocny dźwięk w każdym miejscu

Muzyka z głośnika SRS-XV800 może grać całą noc, bo wbudowany akumulator wystarcza nawet na 25 godzin słuchania. Użytkownik nie musi się też martwić kończącym się zapasem energii: dzięki funkcji szybkiego ładowania już po 10 minutach głośnik będzie pracował przez kolejne 3 godziny. Transportowanie głośnika SRS-XV800 ułatwiają wbudowane kółka i uchwyty. Aby przenieść imprezę w inne miejsce, wystarczy chwycić za uchwyt i przechylić głośnik. Ukryte podświetlenie tworzy nastrojowe światło pozwalające oświetlić pokój we własnym, niepowtarzalnym stylu. Do zapewnienia intensywnych wrażeń wystarcza samo odtwarzanie muzyki z głośnika — światła automatycznie synchronizują się z rytmem, tworząc feerię barw.



Lepsza oprawa dźwiękowa

Widzowie oglądający filmy i telewizję oczekują także najlepszej jakości dźwięku. Funkcja wzmacniania dźwięku z telewizora rozprzestrzenia dźwięk po całym pomieszczeniu, co w połączeniu z głębokim basem zapewnia niezwykły realizm i pozwala czuć się częścią świata widocznego na ekranie. Połączenie dźwięku dobiegającego z telewizora oraz dwóch tylnych jednostek wysokotonowych i dwóch jednostek X-Balanced Speaker Unit w głośniku SRS-XV800 zwiększa głębię basu i realizm brzmienia tonów wysokich. Odbijające się od ścian fale dźwiękowe otaczają słuchaczy dźwiękiem. Funkcja TV Booster uzupełnia dźwięk o przestrzeń oraz bas i wzbogaca wrażenia podczas oglądania filmów i nagrań z występów na żywo.



Wejścia i funkcje, które pomagają rozkręcić imprezę

Głośnik SRS-XV800 ułatwia słuchanie muzyki w każdym miejscu. ma wejścia do karaoke i gitary i jest wodoodporny — spełnia wymagania dla stopnia ochrony IPX4. Technologia Bluetooth Fast Pair umożliwia szybkie podłączanie urządzeń z systemem Android, a całości dopełnia intuicyjny w użyciu panel dotykowy.



Sony | Music Center i Fiestable

Nowy głośnik SRS-XV800 jest zgodny z aplikacjami Sony | Music Center i Fiestable. Sony | Music Center pozwala wybierać listy odtwarzania, zmieniać światła i tryby dźwięku — wszystko bez schodzenia z parkietu. Aplikacja Fiestable zawiera funkcje, dzięki którym zabawa staje się jeszcze lepsza, takie jak tworzenie list odtwarzania, zmienianie głosu, dodawanie echa w trybie karaoke i efekty dźwiękowe DJ.



Dostępność

Sprzedaż głośnika SRS-XV800 w Europie rozpocznie się w maju 2023 r.











Źródło: Info Prasowe / SONY