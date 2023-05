SONY Xperia 10 V

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała powiększenie oferty o bogato wyposażony smartfon średniej klasy Xperia 10 V. Nowy model łączy małe wymiary, lekkość i poręczność z baterią o najwyższej w tej klasie produktów pojemności 5000 mAh, przednimi głośnikami stereofonicznymi, jasnym wyświetlaczem OLED i aparatem z trzema obiektywami. Mimo dużej pojemności baterii, wystarczającej nawet na 34 godziny ciągłego odtwarzania filmów, nowy smartfon ma najmniejszą na świecie masę w swojej kategorii. Dzięki smukłej ramce można go wygodnie obsługiwać jedną ręką, a do zwiększenia wytrzymałości przyczynia się wyświetlacz pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus. W aparacie smartfona wykorzystano nowy przetwornik obrazu. Jest on o 60% większy niż w poprzednim modelu, przez co rejestruje obrazy z małą ilością zakłóceń nawet w ciemnych miejscach.







Doskonała rozrywka w każdym miejscu

Podczas oglądania filmów i słuchania muzyki stereofoniczne głośniki z przodu telefonu odtwarzają mocny, zrównoważony, wierny dźwięk stereo. 6.1-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ jest o 50% jaśniejszy niż w poprzednim modelu, co poprawia widoczność obrazu w plenerze. Wyświetlacz TRILUMINOS Display do urządzeń mobilnych, powstały dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy Sony w produkcji telewizorów, optymalizuje wyświetlanie i zapewnia zachwycające, żywe obrazy podczas oglądania filmów.



Smartfon Xperia 10 V jest wyposażony w gniazdo audio 3.5 mm oraz technologię transmisji bezprzewodowej LDAC, pozwala więc słuchać dźwięku o wysokiej rozdzielczości i jakości zarówno z użyciem łącza przewodowego, jak i bezprzewodowego. Z kolei system DSEE Ultimate, wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji firmy Sony, odtwarza utwory z serwisów streamingowych w jakości zbliżonej do nagrań o wysokiej rozdzielczości.



Piękne zdjęcia bez wysiłku

Smartfon Xperia 10 V pomaga uchwycić życie w całej pełni. Dzięki technologii wykrywania scenerii, warunków i obiektu automatycznie dobiera optymalne ustawienia, by zapewnić jak najlepszy obraz.



Tylny aparat z trzema obiektywami — o ogniskowych 16 mm (F2.2), 26 mm (F1.8) i 54 mm (F2.2) — pozwala robić zdjęcia i nagrywać filmy w różnych ujęciach. Obiektyw głównego aparatu jest ponadto wyposażony w nowy przetwornik obrazu, o 60% większy niż w poprzednim modelu. Przechwytuje on więcej światła, dzięki czemu obrazy rejestrowane w słabszym oświetleniu są wyraźniejsze i mniej zaszumione. W uzyskaniu pięknych zdjęć w ciemnym otoczeniu lub nocą pomaga optyczna stabilizacja obrazu.



Przedni aparat ma funkcję zdjęć z detekcją dłoni. Ułatwia ona zdjęcia autoportretowe — aby wyzwolić migawkę, wystarczy przybliżyć dłoń do aparatu. Opracowany przez firmę Sony, unikatowy hybrydowy system stabilizacji obrazu umożliwia nagrywanie wyraźniejszych filmów poprzez połączenie stabilizacji optycznej z elektroniczną.



Lekki, mocny, piękny

Nowy model Sony, oficjalnie uznany za najlżejszy na świecie smartfon 5G z baterią o pojemności 5000 mAh (159 g), umożliwia ciągłe odtwarzanie filmów nawet przez 34 godziny. Xperia 10 V wyróżnia się wytrzymałością i trwałością. Stopień ochrony IP65/68 świadczy o wysokiej odporności na wodę i pył. Wyświetlacz jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus, bardzo odpornego na uderzenie i porysowanie.



Smartfony Xperia 10 V są dostępne w takich samych wersjach kolorystycznych jak oferowane oddzielnie, w pełni bezprzewodowe słuchawki Sony WF-C700N: lawendowej, miętowej, białej i czarnej. Oznacza to, że słuchawki nie tylko odtwarzają muzykę i tłumią odgłosy z otoczenia, lecz także idealnie pasują kolorem do smartfona.



Smartfon ma 6 GB wbudowanej pamięci RAM i 128 GB ROM. Obsługuje technologię e-SIM, a dzięki współpracy z kartami microSDXC o pojemności do 1 TB można w nim przechowywać duże ilości muzyki, filmów, zdjęć i innych danych bez posiłkowania się drogimi subskrypcjami w serwisach chmurowych. Obsługę smartfona Xperia 10 V ułatwia funkcja „Boczny sensor”, zapewniająca szybki dostęp do aplikacji, oraz „Przełącznik trybu wielu okien”, który dzieli ekran 21:9 na dwie części, umożliwiając jednoczesne przeglądanie Internetu i oglądanie filmów.



Akcesoria

Stylowa osłona z podpórką do smartfona Xperia 10 V (XQZ-CBDC) - Nabywcy smartfona Xperia 10 V będą mogli dokupić dopasowaną kolorystycznie osłonę z podpórką, bardzo przydatną podczas oglądania filmów z użyciem przednich głośników stereofonicznych. Smukła osłona pasuje kształtem do obudowy samego smartfona, jest wygodna w trzymaniu i funkcjonalna. Jej produkcja również odbywa się z wykorzystaniem tworzywa z recyklingu Sony SORPLAS.



Dostępność

Smartfony Xperia 10 V będą oferowane w kolorze lawendowym, miętowym, białym i czarnym od połowy czerwca. Data wprowadzenia, cena i dostępne kolory będą zależały od sieci handlowych oraz operatorów.

























Źródło: Info Prasowe / SONY