SONY Xperia 10 III 5G dostępny w przedsprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Można już składać zamówienia na smartfon Xperia 10 III, będący pierwszym przedstawicielem popularnej serii Xperia 10 wyposażonym technologię sieci komórkowych 5G. Smartfon Xperia 10 III to propozycja dla osób, którym marzą się dodatkowe możliwości w ruchu. Jest wyposażony w wydajną, trwałą baterię 4500 mAh (o 25% pojemniejszą niż w poprzednim modelu Xperia 10 II) i technologię komórkową 5G, przyspieszającą transmisję w streamingu i pobieranie plików. Obraz na wyświetlaczu OLED FHD+ urzeka kryształową czystością, a zgodność z technologią DSSE Ultimate oznacza, że dźwięk w słuchawkach ma jakość zbliżoną do nagrań o wysokiej rozdzielczości. Platforma mobilna 5G Qualcomm Snapdragon 690 z łatwością obsługuje aplikacje, filmy i gry, łącząc wysoką wydajność z energooszczędnością.







Smartfon Xperia 10 III ocenia jakość dostępnych sieci Wi-Fi jeszcze przed nawiązaniem połączenia, zapobiegając wyborowi niedziałającej sieci. W przypadku przewidywanych problemów z łączem Wi-Fi następuje automatyczne przełączenie na transmisję danych w sieci komórkowej.



Xperia 10 III to niewielki i przystępny smartfon dla masowego odbiorcy, poszukującego telefonu 5G średniej klasy lub pragnącego zapewnić sobie dodatkowe możliwości rozrywki w codziennym życiu. Smartfon Xperia 10 III można już zamówić w przedsprzedaży w wybranych sieciach handlowych w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami WH-CH710N. Smartfony są dostępne w wersji białej, czarnej lub niebieskiej, a przedsprzedaż trwa do 13 czerwca 2021 r.





















Źródło: Info Prasowe / SONY