SONY zapowiada dwie zaawansowane karty pamięci CFexpress typu A

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu do oferty dwóch kart pamięci CFexpress typu A z serii CEA-M: CEA-M1920T i CEA-960T. Nowe modele mają odpowiednio 1920 GB i 960 GB pojemności i są zgodne ze standardami CFexpress 2.0 i VPG200. Jako produkt klasy VPG200 umożliwiają szybki i stabilny zapis materiału wideo, bez ryzyka gubienia klatek. Duża wytrzymałość na zginanie i upadek oraz ochrona przed pyłem i wilgocią oznaczają z kolei maksymalną niezawodność w trudnych warunkach. Te nieduże, wydajne karty pamięci doskonale nadają się dla użytkowników profesjonalnych, dla których liczy się duża pojemność i niezawodność. Karty zapewniają niezawodność podczas dłuższych nagrań w różnych lokalizacjach. Mają najwyższe na świecie pojemności wśród kart pamięci CFexpress typu A zgodnych ze standardem VPG, zatem ich użytkownicy nie muszą obawiać się braku miejsca na nośniku. Na nowych kartach z łatwością zmieszczą się długie nagrania filmowe i liczne fotografie.







Klasa wydajności VPG200 stanowi gwarancję stabilnego zapisu materiału filmowego z prędkością 200 MB/s, eliminuje więc ryzyko wypadania klatek nawet przy długotrwałym filmowaniu materiałów w formacie XAVC S-I 4K i o dużej przepływności. Pamięci CFexpress typu A łączą dużą pojemność z bardzo małymi wymiarami — są o połowę mniejsze od kart typu B oraz krótsze i węższe niż karty SD. Specjalny stop o podwyższonej przewodności cieplnej efektywnie odprowadza ciepło na zewnątrz, zapewniając optymalną wydajność. Rezultat to niezawodne i stabilne działanie w długiej perspektywie czasowej, gdy karta służy do zapisu dużych ilości danych generowanych przy nagrywaniu filmów w jakości 4K 120p. Aby zagwarantować bezpieczeństwo nagrań, modele CEA-M1920T i CEA-960T odznaczają się równie wyjątkową odpornością na pył i wilgoć oraz wytrzymałością na zginanie i upadek jak karty pamięci CFexpress typu A z renomowanej serii CEA‑G.



Ochronę danych na kartach CFexpress typu A ułatwiają dwa bezpłatne programy komputerowe firmy Sony: Media Scan Utility, diagnozujący stan wewnętrznej pamięci flash, i Memory Card File Rescue, umożliwiający odzyskiwanie przypadkowo usuniętych obrazów. Obsługiwane są zdjęcia w formacie RAW i filmy w jakości 4K.



Nowe karty CEA-M1920T i CEA-960T będzie można nabyć od lipca 2023 r. u autoryzowanych dealerów Sony.











Źródło: Info Prasowe / SONY