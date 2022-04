SPC Gear AXIS oraz AXIS Onyx White – nowe mikrofony

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SPC Gear AXIS Streaming USB i AXIS Onyx White Streaming USB to wielozadaniowe mikrofony z możliwością zmiany kierunku nagrywania, rejestrujące dźwięk w wysokiej jakości. Dodatkowo wygląd AXIS Onyx White jest wzorowany na białej odmianie onyksu — niezwykle wytrzymałego i rzadko spotykanego minerału. Mikrofony mają wytrzymałą, metalową konstrukcję, pokrętło umożliwiające dostosowanie głośności nagrywania, wyjście minijack 3.5 mm do podłączenia słuchawek, potencjometr do sterowania głośnością odtwarzanego dźwięku, podświetlenie RGB, dotykowy przycisk służący do wyciszenia mikrofonu oraz, co najważniejsze, możliwość dostosowania kierunku nagrywania.







Można wybrać jedno z czterech ustawień polaryzacji — kardioidalny, dwukierunkowy, stereo i dookólny. Sprawia to, że mikrofony AXIS sprawdzą się w wielu zastosowaniach — od streamowania poprzez granie ze znajomymi po nagrywanie podcastów z kilkoma osobami jednocześnie.



ZMIENNA KIERUNKOWOŚĆ

Funkcja łatwej zmiany kierunku nagrywania w mikrofonach AXIS pozwala dostosować tryb działania do potrzeb. Przykładowo tryb stereo umożliwia zarejestrowanie dźwięków gitary wraz z wokalem w wysokiej jakości oraz z naturalną głębią i przestrzennością. Tryb kardioidalny najlepiej sprawdzi się podczas rozmowy ze znajomymi w ulubionej grze lub w trakcie streamowania (zostanie przechwycony głos użytkownika, a dźwięki otoczenia będą wytłumione). Dwukierunkowa rejestracja (przód i tył) pozwoli nagrać rozmowę z osobą siedzącą naprzeciwko. Charakterystyka dookólna umożliwia zaś nagranie wszystkich dźwięków otoczenia. Kierunkowość zmienia się przez wciśnięcie rolki, która służy również do regulacji głośności nagrywanego dźwięku, a wybrany tryb można rozpoznać na podstawie czterech diod LED na górze urządzenia.



DOTYKOWY PRZYCISK WYCISZANIA

Na górze mikrofonów AXIS znajduje się dotykowy przycisk do wyciszania. Dogodna lokalizacja przycisku pozwala szybko wygłuszyć mikrofon podczas rozgrywki bez sięgania do skrótu klawiszowego na klawiaturze lub też minimalizowania gry. To, czy mikrofony są wyciszone, można z łatwością rozpoznać na podstawie czerwonego podświetlenia diod LED na górze konstrukcji oraz perforowanej części obudowy.



POKRĘTŁO DO ZMIANY GŁOŚNOŚCI REJESTROWANEGO DŹWIĘKU

Z tyłu obudowy mikrofonów AXIS umiejscowione jest pokrętło „gain”, dzięki któremu można dostosować głośność nagrywanego przez urządzenie dźwięku. Dogodna lokalizacja potencjometru pozwala szybko zmienić głośność już w trakcie nagrywania, co znacznie ułatwia kontrolowanie jakości audio podczas streamowania lub rozmowy ze znajomymi bez konieczności minimalizowania gry.



WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE Z ODSŁUCHEM

Mikrofony AXIS zostały wyposażone w wyjście słuchawkowe minijack 3.5 mm z tyłu obudowy. Podłączywszy do mikrofonu słuchawki, użytkownik nie tylko może usłyszeć to, co dzieje się w grze, ale także własny głos. Pozwala to szybko ocenić zarówno jakość, jak i głośność rejestrowanego głosu, co jest szczególnie przydatne w trakcie podcastu na żywo.



POKRĘTŁO DO ZMIANY GŁOŚNOŚCI ODTWARZANEGO DŹWIĘKU

Pod wyjściem słuchawkowym minijack 3,5 mm znajduje się potencjometr, który służy do zmiany głośności odtwarzanego dźwięku w komputerze. Przytrzymanie go w lewej pozycji powoduje zmniejszenie głośności, a w prawej — zwiększenie.



PODŚWIETLENIE RGB

Wygląd stanowiska komputerowego gracza jest równie ważny jak jego funkcjonalność. Mikrofony AXIS pozwalają dostosować podświetlenie RGB do upodobań. Dostępnych jest sześć różnych trybów podświetlenia — stałe kolory: zielony, błękitny, niebieski, różowy, czerwony oraz żółty, a także tęcza zmieniająca barwę. Na spodzie obudowy mikrofonu umieszczono przycisk do zmiany trybu podświetlenia, a jego przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje całkowite wyłączenie iluminacji.



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Mikrofony AXIS zostały wykonane z wytrzymałych materiałów,

w przeważającej części z metalu. Dzięki takiemu zabiegowi są bardzo sztywne i odporne na uszkodzenia.



STABILNA, CIĘŻKA PODSTAWA

Do mikrofonów AXIS już w fabrycznej konfiguracji jest zamontowana niezwykle stabilna i solidna metalowa podstawa. Na jej spodzie dodatkowo umieszczono gumki zapobiegające przypadkowemu przesuwaniu się mikrofonu po blacie biurka. Podstawę można łatwo odkręcić, co pozwala zamontować mikrofon na regulowanym ramieniu.



PLUG & PLAY

Mikrofony AXIS działają na zasadzie Plug & Play („podłącz i graj”) — wystarczy podłączyć je do komputera przewodem USB typu C. Wymagane sterowniki zainstalują się same, a już po chwili będzie można cieszyć się wysoką jakością nagrywanego dźwięku. Mikrofony są kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows, Linux oraz macOS i nie wymagają żadnego dodatkowego oprogramowania do działania.



































Źródło: Info Prasowe / SPC Gear