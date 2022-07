STWORZENI DLA SIEBIE – Rozwiąż quiz MSI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma MSI, wiodący producent sprzętu komputerowego, ogłasza jednominutowy quiz MEANT FOR EACH OTHER, STWORZENI DLA SIEBIE. Rozwiąż quiz, znajdź niesamowitą konfigurację gamingowego komputera... Jaką atmosferę preferujesz podczas przeglądania stron internetowych lub grania w gry? Stwórz dla siebie idealne środowisko, w którym poczujesz się wypoczętym i produktywnym. Rozwiąż jednominutowy quiz, aby poznać samego siebie. Wyniki mogą Cię zaskoczyć! Możesz również pobrać wyniki testu, aby zbudować swój gamingowy komputer i stworzyć pokój do gier. Rozwiąż quiz i dowiedz się więcej na temat promocji: https://pl.msi.com/Landing/meant-for-each-other.









Źródło: Info Prasowe / MSI