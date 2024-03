SVEN prezentuje PS-1900 – imprezowa kolumna głośnikowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SVEN prezentuje najnowszy dodatek do swojej serii systemów głośnikowych – PS-1900. Kolumna ta została zaprojektowana z myślą o tych, którzy poszukują zarówno mocy, jak i wizualnych wrażeń. SVEN PS-1900 kryje w sobie zdumiewające 1000W mocy. Głośnik posiada dwa 8-calowe przetworniki obsługujące niskie i średnie częstotliwości oraz dwa 3-calowe głośniki wysokotonowe. Razem są zdolne do pokrycia szerokiego zakresu częstotliwości – od 25 do 20 000 Hz. Drewniana obudowa z MDF odgrywa swoją rolę, redukując niechciane wibracje i rezonans. Ta potężna jednostka została zaprojektowana, aby napędzać imprezy znacznej wielkości, dostarczając dźwięk, który jest nie tylko głośny, ale również czysty. Niezależnie od tego, czy jest to wydarzenie na świeżym powietrzu, czy zamkniętej przestrzeni, PS-1900 brzmi donośnie.







Wizualizacje dorównujące bitowi

Rozumiejąc, że świetna muzyka zasługuje na widowiskową oprawę wizualną, SVEN wyposażył PS-1900 w dynamiczne, przełączalne podświetlenie RGB oraz stroboskop. Wiele opcji oświetlenia pozwala na pełne zanurzenie sensoryczne, tworząc atmosferę, która komplementuje rytm i nastrój każdej imprezy.



Podwójna zabawa z technologią TWS

Dla tych, którzy chcą wzmocnić swoje doświadczenie audio, PS-1900 pozwala na wykorzystanie technologii TWS. Umożliwia to bezprzewodowe połączenie dwóch głośników i stworzenie pary stereo. Ta konfiguracja gwarantuje niezapomniane doznania muzyczne za sprawą potężnego, szerokoformatowego dźwięku.



Karaoke, łączność i wiele więcej

SVEN PS-1900 to coś więcej niż tylko głośnik – to kompletny hub rozrywkowy. Z dwoma wejściami mikrofonowymi, karaoke zapewni jeszcze lepszą zabawę. Technologia NFC oferuje łączność dotykową dla urządzeń z systemem Android, ułatwiając strumieniowanie ulubionych utworów. Dodatkowo, głośnik umożliwia podłączenie gitary elektrycznej, co czyni go idealnym wyborem nie tylko dla miłośników imprez, ale również dla muzyków. Ponadto, z wbudowanym radiem FM, obsługą odtwarzania z USB lub poprzez tradycyjne złącze AUX, PS-1900 zapewnia szeroki wachlarz możliwości słuchania muzyki.



Zaprojektowany dla wygody

Urządzenie jest niewątpliwie sporych rozmiarów gdyż mierzy 350×372×1018 mm oraz waży nieco ponad 17 kg. To daleko od głośnika, który można wsadzić do plecaka, ale dzięki wygodnym uchwytom i kołom transportowym, SVEN PS-1900 można nazywać przenośnym systemem dźwiękowym.



Głośnik SVEN PS-1900 jest już dostępny w sprzedaży w polskiej dystrybucji. Można go nabyć w cenie 1699 PLN.































Źródło: Info Prasowe - Galaktus