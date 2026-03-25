Salesforce i NVIDIA łączą siły na rzecz agentów AI dla biznesu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Agenci AI stają się coraz bardziej zaawansowani, jednak większość z nich pozostaje odizolowana od systemów, źródeł danych i procesów, które organizacje wykorzystują w codziennej działalności. W przypadku przedsiębiorstw działających w silnie regulowanych branżach i na dużą skalę, agenci muszą robić coś więcej niż tylko generować odpowiedzi – powinni działać w sposób bezpieczny, integrować się z zarządzanymi danymi, kontrolować koszty i realizować działania w ramach rzeczywistych procesów biznesowych. Salesforce i NVIDIA odpowiadają na to wyzwanie, wprowadzając wysokowydajne i efektywne kosztowo agenty AI bezpośrednio do workflow organizacji. Dzięki połączeniu Agentforce, Slacka oraz modeli NVIDIA Nemotron – będących częścią NVIDIA Agent Toolkit – firmy mogą teraz wdrażać agentów w środowiskach silnie regulowanych oraz on-premise, jednocześnie umożliwiając pracownikom korzystanie z nich bezpośrednio w toku codziennych obowiązków.







W centrum tego rozwiązania znajduje się Agentforce – platforma Salesforce do budowy i orkiestracji agentów AI, dedykowana przedsiębiorstwom. Agentforce osadza działanie agentów pośród zaufanych danych dzięki Data 360, stosuje logikę biznesową oraz koordynuje działania w ramach aplikacji Customer 360 i połączonych systemów, zapewniając zgodność z regulacjami, nadzór oraz przewidywalną wydajność, które można skalować w miarę potrzeb.



Modele NVIDIA Nemotron dostępne w ramach Agentforce

Model NVIDIA Nemotron 3 Nano jest dostępny w ramach Agentforce i został zoptymalizowany pod kątem skali i efektywności w środowiskach enterprise. Jego okno kontekstowe, liczące 1 milion tokenów, pozwala agentom analizować długie historie klientów, obszerne dokumenty oraz złożone, wieloetapowe procesy bez utraty kontekstu.

Dzięki architekturze typu Mixture of Experts model zwiększa efektywność obliczeniową, ogranicza liczbę tokenów potrzebnych do wnioskowania oraz redukuje zapotrzebowanie na moc obliczeniową i koszty w przypadku złożonych działań agentów. Klienci z branż wysoce regulowanych mogą wdrażać modele Nemotron na infrastrukturze NVIDIA AI w środowiskach on-premise lub w ściśle kontrolowanych chmurach prywatnych. Pozwala to organizacjom utrzymać przetwarzanie modeli w obrębie własnych granic bezpieczeństwa oraz spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące zgodności i lokalizacji danych.



Slack jako warstwa operacyjna dla agentów

Slack łączy wspomnianych agentów z pracownikami wykonującymi codzienne zadania. Slackbot pełni rolę warstwy koordynacyjnej dla agentów – zapytanie w Slacku może uruchomić workflow Agentforce, wykorzystać kontekst z Data 360, przetworzyć dane przy użyciu modeli Nemotron oraz wykonać zatwierdzone operacje w systemach firmowych, zanim zwróci rekomendacje do rozmowy. Dla firmy z sektora usług finansowych może to oznaczać np. działanie agenta compliance analizującego transakcje, stosującego reguły polityk i identyfikującego sygnały ryzyka. W organizacji ochrony zdrowia może z kolei zapewnić skalowalne podsumowywanie rozbudowanych historii przypadków przy jednoczesnym egzekwowaniu zasad dostępu do danych zdefiniowanych w Salesforce.



Jasna architektura dla firm

Adopcja AI w przedsiębiorstwach często spowalnia z powodu niepewności dotyczącej tego, jak współgrają ze sobą takie elementy jak orkiestracja, kontekst czy infrastruktura danych.

Salesforce i NVIDIA opracowują referencyjne architektury, które jasno definiują poszczególne warstwy:

• Slack jako warstwa współpracy i zaangażowania

• Slackbot jako warstwa koordynacyjna dla agentów i workflow

• Agentforce jako warstwa wnioskowania, działania i sprawczości

• Salesforce Data 360 jako zaufana warstwa kontekstu danych przedsiębiorstwa

• Infrastruktura NVIDIA AI i modele Nemotron jako warstwa przyspieszonego przetwarzania sztucznej inteligencji



Takie podejście dostarcza firmom praktycznego wzorca wdrożeniowego. Pokazuje, w jaki sposób zapytania powstają w Slacku lub aplikacjach Customer 360, jak Agentforce koordynuje wnioskowanie i działania, jak Data 360 dostarcza kontekstu, gdzie realizowane jest przetwarzanie modeli oraz jak odpowiedzi wracają do procesów biznesowych. Eliminuje to niejasności i pozwala klientom z pełną pewnością wdrażać bezpieczne, skalowalne rozwiązania oparte na agentach AI.



Perspektywa na przyszłość

Sztuczna inteligencja w przedsiębiorstwach przechodzi z fazy pilotażowej do produkcyjnej wtedy, gdy jest zarządzalna, skalowalna, efektywna kosztowo i osadzona w realnych procesach. Łącząc Agentforce, Data 360, Slack oraz NVIDIA Nemotron, Salesforce i NVIDIA dostarczają gotowy model wdrożeniowy dla bezpiecznych, wysokowydajnych agentów AI w skali enterprise.

















źródło: Info Prasowe - Salesforce