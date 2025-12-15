Samsung łączy streaming i gaming

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung łączy siły z Amazon, Bethesda Softworks i Xbox, aby fani „Fallout” mogli doświadczyć uniwersum tej kultowej serii na zupełnie nowym poziomie, a właściwie aż na trzech. Już teraz oglądanie, granie i eksploracja świata „Fallout” stają się jeszcze prostsza – pierwszy sezon serialu jest dostępny bez subskrypcji w niezwykle atrakcyjnym serwisie Samsung TV Plus w wybranych krajach, drugi sezon zachwyca szczegółami na telewizorach Samsung, a najnowsza aktualizacja „Fallout 76” jest już dostępna w aplikacji Xbox. To unikalne połączenie streamingu, gamingu i popkultury pozwala fanom w pełni zanurzyć się w postapokaliptycznym świecie „Fallout” – a to wszystko na jednym ekranie.







GRAJ – Odkryj „Fallout 76: Burning Springs” na Xbox Game Pass

Największe jak dotąd rozszerzenie gry – „Fallout 76: Burning Springs” – jest już dostępne dla użytkowników Xbox Game Pass poprzez aplikację Xbox i na konsolach. Dodatek wprowadza zupełnie nowy obszar w stanie Ohio, którego losy łączą się z wydarzeniami przedstawionymi w serialu.



– Kiedy zaczynaliśmy rozmawiać o przeniesieniu „Fallout” na ekran, zależało nam na zachowaniu ducha gry i tworzeniu nowych historii w tym samym świecie – mówi Todd Howard, Game Director w Bethesda. – Wprowadzenie postaci Ghula do „Fallout 76” pokazuje, jak blisko powiązane są te narracje. Walton Goggins wnosi do gry swój charakterystyczny styl i świetnie ożywia tę postać.



Fani mogą teraz płynnie przechodzić między serialem a grą, a po raz pierwszy także spotkać Ghula – tajemniczego rewolwerowca znanego z serialu – któremu głosu użycza sam Goggins. Dzięki temu oba światy łączą się w spójną opowieść, a gracze mogą jeszcze głębiej zanurzyć się w uniwersum „Fallout”. Samsung umożliwia pełne doświadczenie tej historii na jednym ekranie: od streamingu serialu, przez wysoką jakość obrazu, po eksplorację postapokaliptycznego świata w grze – wszystko bez konieczności zmiany urządzeń.



– To świetny przykład tego, jak Samsung łączy różne formy rozrywki w jedno spójne doświadczenie – podkreśla Kevin Beatty, Head of Product for Samsung Gaming, Interactive Experiences and Emerging Tech. – Niezależnie od tego, czy gracie w „Fallout 76” przez Xbox Game Pass, czy śledzicie premierę drugiego sezonu na Prime Video, telewizory Samsung oferują najlepszy sposób, by zanurzyć się w świat Fallouta.



Fani mogą także śledzić „Fallout 76: Burning Springs” na Twitchu i zdobyć specjalną odznakę czatu, jeśli zasubskrybują lub podarują subskrypcję dowolnemu streamerowi w kategorii Fallout 76 w okresie od 2 do 31 grudnia.



DOŚWIADCZAJ – Poczuj, jak drugi sezon „Fallout” ożywa na telewizorach Samsung

Drugi sezon serialu „Fallout” będzie dostępny Prime Video już 17 grudnia. Z okazji premiery Samsung i Prime Video przygotowały wspólną kampanię, w ramach której pierwsze materiały z nowych odcinków będzie można zobaczyć m.in. na kanałach TV Plus marki Samsung w wybranych krajach oraz na cyfrowych billboardach na nowojorskim Times Square.



– Prime Video nieustannie poszukuje kreatywnych i nowatorskich sposobów, aby dostarczać nasze treści widzom na całym świecie – mówi Emily Aldis, Global Head of Distribution and Partnerships w Prime Video. – Nasza współpraca z firmą Samsung pozwala nam wzbogacić doświadczenie odbiorców dzięki wspólnym działaniom marketingowym oraz bezproblemowej integracji aplikacji Prime Video na telewizorach Samsung Smart TV.



OGLĄDAJ – Pierwszy sezon „Fallout” dostępny bez subskrypcji

Zanim na Prime Video pojawi się długo wyczekiwany drugi sezon serialu „Fallout”, widzowie mogą ponownie zanurzyć się w jego postapokaliptycznym świecie – i to całkowicie bezpłatnie. Samsung TV Plus udostępnia pierwszy sezon serialu bez subskrypcji w dniach 3–25 grudnia, dając fanom okazję do przypomnienia sobie wydarzeń z finału oraz szansę, by nowi widzowie poznali produkcję od początku.



„Fallout”, oparty na kultowej serii gier, opowiada o ludziach żyjących w świecie zniszczonym przez globalną katastrofę. Mieszkańcy luksusowych schronów, którzy od dziesięcioleci żyli z dala od zagrożeń, muszą wrócić na powierzchnię i zmierzyć się z rzeczywistością pełną niebezpieczeństw, dziwactw i zaskakujących odkryć. Drugi sezon zabierze widzów tam, gdzie zakończyła się poprzednia część historii – w głąb pustkowi Mojave i do postapokaliptycznego New Vegas.



Samsung TV Plus to darmowa, niezwykle atrakcyjna, wspierana reklamami platforma streamingowa (FAST), dostępna na telewizorach Samsung w wybranych krajach na urządzeniach Galaxy, monitorach Smart Monitor i lodówkach Family Hub. Usługa działa również na najnowszych ekranach wyposażonych w technologię Samsung Vision AI, takich jak Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED, The Frame czy The Frame Pro, oferując wysoką jakość streamingu milionom użytkowników w ponad 30 krajach.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG