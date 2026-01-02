Samsung - Linia monitorów Odyssey i pierwszy na świecie monitor 6K 3D

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung pokazała swoją najbardziej zaawansowaną linię monitorów gamingowych prezentującą pięć nowych modeli podnoszących poprzeczkę w zakresie rozdzielczości, częstotliwości odświeżania i efektu immersji. Linia Odyssey na 2026 rok przedstawia pionierskie technologie wyświetlania dla graczy i twórców, wprowadzając pierwszy monitor 6K 3D – Odyssey G9, Odyssey G6 nowej generacji i trzy nowe modele Odyssey G8. Debiut Odyssey 6K 3D (model G90XHl) – pierwszego na świecie 32-calowego monitora 6K 3D niewymagającego używania okularów – wprowadza nowy sposób doświadczania rozgrywki.







Śledząc ruchy gałek ocznych użytkownika, urządzenie dostosowuje głębię i perspektywę, tworząc warstwami wrażenie trójwymiarowości bez potrzeby korzystania z okularów, dzięki czemu użytkownik może grać płynnie i bez przeszkód. Rozdzielczość 6K, częstotliwość odświeżania 165 Hz wzrastająca do nawet 330 Hz dzięki Dual Mode i 1 ms czasu reakcji Gtg1 to parametry gwarantujące szybką i płynną akcję w każdej sytuacji. Gracze mogą cieszyć się szeroką gamą kompatybilnych tytułów o zoptymalizowanych efektach 3D, stworzonych we współpracy z renomowanymi studiami. Promowane gry, takie jak „The First Berserker: Khazan”, „Lies of P: Overture” i „Stellar Blade”, wprowadzają głębszą wymiarowość o bogatszej teksturze terenu, wierniejszej reprezentacji odległości i separacji obiektów przewyższających te dostępne w standardowych tytułach 2D.



Odyssey G6: pierwsza na świecie częstotliwość odświeżania 1040 Hz do szybkich gier

Nowy Odyssey G6 (model G60H) to pierwszy na świecie 27-calowy monitor gamingowy o częstotliwości odświeżania 1040 Hz2 w trybie Dual Mode i do 600 Hz w rozdzielczości QHD, stworzony z myślą o dynamicznej rywalizacji w grach. Wyróżnia się klarownością ruchu, czym pomaga graczom łatwiej śledzić cele i widzieć drobne detale w szybkim ruchu podczas rozgrywek e-sportowych. W razie potrzeby monitor Odyssey G6 może natychmiast zwiększyć wydajność, osiągając ultraostrą rozdzielczość, by użytkownicy mogli doświadczyć zapierających dech w piersiach światów i szybkości wyzwalających adrenalinę. Dzięki dynamicznej synchronizacji częstotliwości AMD FreeSync Premium i kompatybilności z NVIDIA G-Sync3 Odyssey G6 sprawia, że każda klatka jest płynna, kolory ożywają, a reakcje na działania gracza są natychmiastowe.



Odyssey G8: wybór wysokiej rozdzielczości wśród monitorów 6K, 5K i OLED

Seria monitorów Odyssey G8 wzbogaci się w 2026 roku o trzy odrębne modele o różnych charakterystykach rozdzielczości i szybkości reakcji.

- Lider tej grupy, 32-calowy Odyssey G8 (model G80HS), pierwszy monitor gamingowy 6K, ma rzeczywistą częstotliwość odświeżania 165 Hz i nawet 330 Hz w trybie rozdzielczości 3K dzięki Dual Mode.

- 27-calowy Odyssey G8 (model G80HF) to wersja o ostrzejszym obrazie 5K, o rzeczywistej częstotliwości odświeżania do 180 Hz i do 360 Hz w rozdzielczości QHD w trybie Dual Mode, co umożliwia uzyskanie płynniejszych wrażeń ruchu podczas grania.

- 32-calowy Odyssey OLED G8 (model G80SH), sugerowany użytkownikom preferującym głębszy kontrast, łączy bezodblaskową matrycę QD-OLED 4K z częstotliwością odświeżania 240 Hz, jasnością 300 nitów i certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 500. Jego DisplayPort 2.1 (UHBR20) obsługuje przesyłanie danych z prędkością do 80 Gbps, co pozwala na płynne odtwarzanie treści HDR i VRR.



AMD FreeSync Premium Pro i NVIDIA G-Sync Compatible4 są obsługiwane przez wszystkie nowe monitory Odyssey G8 w celu zapewnienia stabilnego obrazu wolnego od efektu rozrywania. Każdy z modeli G8 daje graczom i twórcom elastyczność niezależnie czy potrzebują rozległej przestrzeni kreatywnej, ostrzejszych szczegółów, immersyjnych światów, czy bogatego kontrastu kinowych efektów wizualnych.



Według IDC5, Samsung pozostaje liderem globalnego rynku monitorów gamingowych o częstotliwościach odświeżania powyżej 144 Hz, utrzymując 18,8% udziału w jego przychodach. Wprowadzając nową linię Odyssey, firma jest na dobrej drodze do utrzymania pozycji nr 1 już siódmy rok z rzędu.



Pełna linia Odyssey 2026 zostanie zaprezentowana na targach CES 2026 w Las Vegas w dniach 6-9 stycznia, gdzie uczestnicy będą mogli bezpośrednio doświadczyć możliwości tych nowych monitorów.



































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG