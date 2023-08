Samsung - Local Heroes i Galaxy łączą siły

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Local Heroes to wyjątkowa i ceniona polska marka odzieżowa, która w tym roku obchodzi swoje 10-te urodziny. W ramach współpracy, Local Hereoes stworzyło unikalną kolekcję i zestaw akcesoriów dla smartfonów Galaxy. Naklejki do personalizacji (w tym trójwymiarowe!), smycz do noszenia smartfonu oraz jedyna w swoim rodzaju bluza to kolekcja, która z pewnością uświetni niejedną stylizację. Dodatkowo, w ramach współpracy w sklepach LH rotacyjnie stanie Vending Machine z gadżetami Samsung Galaxy I Local Heroes, w których będzie można znaleźć między innymi chusteczki, breloki czy eko torby. Po dokonaniu zakupów na kwotę powyżej 250 PLN w sklepie LH, każdy otrzyma żeton, który będzie można zrealizować w automacie i wybrać sobie gadżet. Już dziś z Vending Machine można skorzystać w sklepie LH przy ul. Mokotowskiej, a za niedługo pojawi się też w ich sklepie w Złotych Tarasach.







Collab z Local Heroes to kolejna współpraca Samsung z cenionymi polskimi projektantami i markami. Łącząc siły z LH, Samsung oferuje swoim użytkownikom jeszcze więcej możliwości personalizacji urządzeń Galaxy i wyrażania indywidualnego stylu z pomocą limitowanych akcesoriów.



Produkty z limitowanej kolekcji Samsung Galaxy I Local Heroes nie będą dostępne w regularniej sprzedaży. Zachęcamy do śledzenia profili Samsung oraz Local Heroes w social mediach i wzięcia udziału w konkursach, gdzie będzie można wygrać kompletny zestaw produktów.



























Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG