Samsung - Przejdź na stronę foldów, gdziekolwiek jesteś...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ramach kontynuacji kampanii Przejdź na stronę foldów, Samsung zaprasza do wzięcia udziału w aktywacji i konkursie #nieboGalaxy, która potrwają od 7 września do końca miesiąca. W tym czasie każdy zyskuje szansę, żeby stać się posiadaczem najnowszego smartfonu Galaxy Z Flip5 oraz słuchawek Galaxy Buds2 Pro. Do wygrania w konkursie jest aż 30 zestawów urządzeń. Wystarczy uruchomić swój smartfon i wyobraźnię, kreując własną wizję rzeczywistości wokół siebie w wyzwaniu #nieboGalaxy. Kampania i konkurs potrwają od 7 do 30 września i obejmą kanały digital, OOH, DOOH i offline. Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.samsung.com/pl/niebogalaxy







Jak wziąć udział w wyzwaniu #nieboGalaxy?

- Wybierz miejsce w swoim otoczeniu, mieście, które Cię inspiruje.

- Skorzystaj na swoim smartfonie z nakładki AR dostępnej pod linkiem (pl) lub po zeskanowaniu kodu QR.

- Zeskanuj niebo i postępuj zgodnie z instrukcjami, które otrzymasz na ekranie smartfonu.

- Daj się ponieść wyobraźni i dopasuj Galaxy Z Flip5 do otaczającej Cię przestrzeni wykorzystując AR.

- Opublikuj efekt swoich działań na profilu w serwisach społecznościowych (Instagram lub TikTok) oznaczając profil marki @samsungpolska (Instagram) – #samsungpolska (TikTok) oraz hasztagiem: #nieboGalaxy.

- Autorzy najbardziej kreatywnych prac opublikowanych w ramach wyzwania zostaną nagrodzeni jednym z 30 zestawów składających się ze smartfonu Galaxy Z Flip5 i słuchawek Galaxy Buds2 Pro.















Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG