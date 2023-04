Samsung - dwie serie dysków sieciowych Data Center SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do dystrybucji w Polsce trafiły dyski serwerowe z linii Samsung Data Center SSD. To seria zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach biznesowych i cechująca się wysoką wydajnością. Nośniki z dwóch wiodących serii koreańskiego producenta: PM893 oraz PM9A3 są już dostępne na polskim rynku. Seria PM893 to dyski oparte na technologii SATA w formacie 2.5”. Nośniki dostępne są w pojemnościach od 240GB do 7.68TB. Cechuje je sekwencyjna prędkość odczytu do 550 MB/s i zapisu do 520 MB/s. Urządzenia wyróżnia również wysoka wydajność energetyczna oraz system kompleksowej ochrony danych.







Seria PM9A3 oferuje nośniki półprzewodnikowe, bazujące na interfejsie PCIe 4.0, które zapewniają prędkość zapisu do 4000/MB/s oraz do 6900 MB/s sekwencyjnego odczytu. To produkty stworzone z myślą o wiodących centrach danych, wymagających najwyższej wydajności podczas przetwarzania plików. W Polsce nośniki z serii PM9A3 dostępne są w wariantach od 960GB do 7.68TB, w formacie 2.5”.



Polskimi dystrybutorami rozwiązań są TD Synnex oraz AB S.A. Dyski sieciowe z linii Samsung Data Center SSD znajdą zastosowanie nie tylko w centrach danych, czy dużych serwerach, ale również w mniejszych sieciach serwerowych, instalowanych w instytucjach publicznych, bankach czy prywatnych firmach.























Źródło: Info Prasowe / Samsung