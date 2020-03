Samsung - funkcje z Galaxy S20 trafią do Galaxy S10

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tryb Jedno Ujęcie, inteligentne funkcje w galerii czy nowe metody udostępniania treści - te funkcje znane z najnowszej serii Galaxy S20 trafią do smartfonów serii Galaxy S10 oraz Galaxy Note10. Firma Samsung zapowiedziała właśnie odpowiednią aktualizację oprogramowania, która trafi do pierwszych użytkowników już w marcu. Nadchodząca aktualizacja oprogramowania dostarczy użytkownikom serii Galaxy S10 oraz Galaxy Note10 szeregu zmian i usprawnień. Za sprawą funkcji Jedno Ujęcie będą oni mogli zarówno doświadczać chwili, jak i perfekcyjnie ją rejestrować, korzystając ze zintegrowanej technologii AI.







Funkcja ta wykorzystuje system aparatu i sztuczną inteligencję by z jednego ujęcia wideo (maksymalnie 10 sekund) przygotować wiele zdjęć i filmów jednocześnie, a także wybrać i polecić najlepsze z nich.



Dzięki ulepszonemu Trybowi Nocnemu w serii Galaxy S10 oraz dodaniu funkcji Night Hyperlapse w obu seriach Galaxy S10 i Note10, możliwe będzie wykonywanie jeszcze bardziej niesamowitych zdjęć i filmów nawet przy słabym oświetleniu.



Z kolei opcja Własny filtr pozwala na stworzenie własnego filtra z kolorami i stylami, których źródłem będzie wybrane, ulubione zdjęcie. Pozwala w prosty sposób tworzyć własne ustawienia obrazu i wykorzystywać je podczas kolejnych sesji.



Aktualizacja wprowadzi też specjalny Tryb Profesjonalny dla wideo, zapewniający jeszcze większą kontrolę i pozwalający dostosowywać ustawienia takie jak ISO, czas naświetlenia i poziom ekspozycji. Użytkownicy będą również mieli możliwość tworzenia wyjątkowych treści, za sprawą płynnego przejścia pomiędzy przednim a tylnym aparatem podczas nagrywania.



Galeria zyska nowe funkcje, ułatwiające zarządzanie stworzonymi treściami multimedialnymi. Dzięki technologii AI, z włączoną funkcją Clean View, aplikacja automatycznie grupuje podobne ujęcia tego samego tematu, dzięki czemu kolekcja zdjęć jest bardziej zorganizowana. Użytkownicy mogą z łatwością przeglądać podobne ujęcia i wybierać swoje ulubione, które posłużą jako miniaturka grupy zdjęć. Podczas przeglądania zdjęcia w galerii, można powiększyć zdjęcie i nacisnąć przycisk Quick Crop, znajdujący się w lewym górnym rogu, aby przyciąć zdjęcia do żądanego rozmiaru.



Po uporządkowaniu treści użytkownik będzie mógł dzielić się nimi szybciej niż kiedykolwiek. Dzięki Szybkiemu Udostępnianiu zobaczy, kto z listy kontaktów znajduje się w pobliżu, by wybrać zdjęcia, wideo, a nawet duże pliki i przesłać je jednocześnie kilku osobom. Z kolei Udostępnianie Muzyki sprawi, że nie będzie już musiał rozłączać się ze swoim sparowanym poprzez Bluetooth głośnikiem, by umożliwić znajomym połączenie się z nim i odtwarzanie muzyki na swoim głośniku czy samochodowym zestawie audio.

































Źródło: Info Prasowe / Samsung