Samsung - komunikacja satelitarna dla wybranych smartfonów Galaxy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Samsung zapowiedział dalszą rozbudowę możliwości komunikacji satelitarnej dla wybranych smartfonów Galaxy, w tym serii Galaxy S26, poprzez stałą współpracę z wiodącymi światowymi operatorami telekomunikacyjnymi w Ameryce Północnej, Europie i Japonii. Ta ekspansja odzwierciedla ciągłe zaangażowanie marki Samsung we wzmacnianie bezpieczeństwa użytkowników i zapewnianie płynnych doświadczeń mobilnych poprzez łączność nowej generacji, zwłaszcza w dobie AI jako infrastruktury codziennego życia. W miarę jak AI staje się coraz bardziej zintegrowana z codziennym życiem, znaczenie niezawodnej łączności rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.







Komunikacja satelitarna, zaprojektowana w celu wsparcia reagowania kryzysowego i niezbędnej komunikacji w przypadku niedostępności tradycyjnych sieci komórkowych, zyskuje coraz większe znaczenie w komercyjnych sieciach komórkowych, zapewniając stabilniejsze i bardziej płynne usługi sieciowe. Od 2025 roku Samsung obsługuje komunikację satelitarną w wybranych flagowych smartfonach Galaxy i serii Galaxy A. Firma stale zwiększa również liczbę obsługiwanych modeli, wzmacniając podstawową infrastrukturę, która umożliwia urządzeniom Galaxy dostarczanie prawdziwie naturalnych i płynnych doświadczeń związanych z AI.



Dzięki zdolnościom wdrażanym etapami w oparciu o dostępność sieci regionalnych i wymogi regulacyjne, Samsung będzie w dalszym ciągu współpracować z operatorami sieci i dostawcami usług satelitarnych, by zapewnić użytkownikom niezawodny dostęp do kluczowych narzędzi komunikacyjnych w krytycznych momentach. Umożliwi to większej liczbie użytkowników Galaxy dostęp do satelitarnych usług przesyłania wiadomości i danych, w tym pomocy w nagłych sytuacjach, na obszarach, gdzie tradycyjne sieci komórkowe są niedostępne.



Rozszerzanie łączności satelitarnej poprzez partnerstwa regionalne

Telefon alarmowy T911, usługi tekstowe i transmisji danych w USA są obsługiwane we współpracy z T-Satellite i Starlink przez T-Mobile od 2025 r. w wybranych flagowych modelach Galaxy i modelach serii Galaxy A wydanych po serii Galaxy S21. Tymczasem Verizon oferuje łączność eSOS i usługi tekstowe we wszystkich flagowych modelach Galaxy następujących po serii Galaxy S25. Samsung współpracuje również z AT&T w komunikacji satelitarnej w smartfonach Galaxy.



W Europie, we współpracy z Virgin Media O2, komunikacja satelitarna będzie teraz dostępna w wybranych smartfonach Galaxy. Wspólne testy rozpoczną się w marcu z MasOrange w Hiszpanii. Samsung współpracuje również z Vodafone we wdrożeniu komunikacji satelitarnej w smartfonach Galaxy.



W Japonii od 2025 r. usługi tekstowe oparte na komunikacji satelitarnej, funkcje przesyłania danych oraz system ostrzegania przed trzęsieniami ziemi i tsunami (ETWS) są dostępne dzięki współpracy z operatorem KDDI w modelu Galaxy S22, a z czasem pojawią się w urządzeniach flagowych i serii Galaxy A. Ponadto, we współpracy z SoftBank i docomo, funkcje komunikacji satelitarnej będą dostępne w wybranych flagowych urządzeniach Galaxy i w urządzeniach z serii Galaxy A od 2026 roku. Samsung współpracuje również z Rakuten Mobile, by stopniowo wspierać funkcje komunikacji satelitarnej w smartfonach Galaxy.



Aby rozszerzyć wsparcie na inne kategorie produktów Galaxy. Samsung rozszerza również współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG