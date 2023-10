Samsung - najnowsze urządzenia z serii Galaxy FE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłosił premierę urządzeń: Galaxy Tab S9 FE i S9 FE+ oraz Galaxy Buds FE. Seria FE została stworzona po to aby każdy mógł przetestować możliwości urządzeń Galaxy. Znane ze swoich kultowych i trwałych konstrukcji, zaawansowanej wydajności i dźwięku oraz wielu innych cech – to najbardziej dopracowane urządzenia FE w historii. Dla tych, którzy chcą po raz pierwszy zetknąć się z flagowymi urządzeniami Galaxy, nowe urządzenia FE są idealnym punktem wyjścia. Dzięki tym dwóm wydajnym tabletom, jeszcze więcej użytkowników będzie mogło doświadczyć wszechstronności serii Galaxy Tab S. Cyfrowi twórcy, przedsiębiorcy, zapracowani studenci, artyści oraz gracze będą mogli odkrywać swoje pasje i wykonywać pracę dzięki zwiększonej wydajności i prędkości urządzenia.







Galaxy Tab S9 FE i Tab S9 FE+: połączenie dużego ekranu, odporności IP68, rysika S Pen i atrakcyjnej ceny

Dynamiczne i wciągające oglądanie oraz tworzenie może odbywać się w domu, w pracy, na kampusie, a nawet w parku na 10.9-calowym wyświetlaczu Galaxy Tab S9 FE lub 12.4-calowym wyświetlaczu Tab S9 FE+ z automatyczną częstotliwością odświeżania, która dostosowuje się do 90 Hz. Światło słoneczne nie ma sobie równych z Vision Booster, który poprawia widoczność na zewnątrz poprzez optymalizację kolorów i kontrastu, szczególnie w ciemnych obszarach ekranu. Podobnie jak najnowsza seria Galaxy Tab S9, zarówno Tab S9 FE, jak i Tab S9 FE+ otrzymały stopień ochrony IP68, oferując zwiększoną wytrzymałość i komfort użytkowania w podróży. Co więcej, wytrzymała bateria tabletu Tab S9 FE+ zapewnia do 20 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu, co oznacza, że praca i zabawa nie będą wymagały użycia ładowarki.



Pomysły i notatki można z łatwością zapisać za pomocą wbudowanego rysika S Pen o stopniu ochrony IP68. Podobnie jak seria Galaxy Tab S9, tablety Tab S9 FE i S9 FE+ zawierają szeroką gamę kreatywnych narzędzi i aplikacji, w tym ulubione przez fanów Goodnotes, LumaFusion i Clip Studio Paint. Z łatwością przechowuj notatki z zajęć, szkice, filmy dzięki nawet dwukrotnie większej pamięci oraz opcji uaktualnienia do 1 TB za pomocą karty microSD.



Tablety Galaxy Tab S9 FE dostępne są w kolorach miętowym, lawendowym i szarym, natomiast Galaxy Tab S9 FE+ dostępne są w kolorach miętowym i szarym.





Galaxy Buds FE: świetna jakość dźwięku, ANC i ergonomiczna konstrukcja, dostępne dla wszystkich w przystępnej cenie

Galaxy Buds FE zapewniają najlepsze w swojej klasie wrażenia dźwiękowe dla jeszcze większej liczby użytkowników. Potężne basy oferują głęboki i bogaty dźwięk, który pozwala cieszyć się muzyką w sposób zamierzony przez artystę, podczas gdy aktywna redukcja szumów (ANC) i dźwięk otoczenia pozwalają usłyszeć więcej tego, co kochasz, a mniej tego, czego nie lubisz. Dodatkowo, automatyczne spersonalizowane kształtowanie wiązki zaawansowanego systemu trzech mikrofonów, wraz z opartą na sztucznej inteligencji Deep Neutral Network (DNN), oddziela głos od niepożądanych szumów tła, zapewniając wyraźniejsze połączenia.



Cechujące się najdłuższym czasem pracy na baterii w serii Buds, Galaxy Buds FE zapewniają do 8.5 godziny odtwarzania z wkładkami dousznymi i łącznie do 30 godzin z etui ładującym. Z kolei podczas korzystania z ANC użytkownicy mogą uzyskać do 6 godzin odtwarzania na słuchawkach dousznych, a razem z etui nawet do 21 godzin. Zainspirowane kultową i ergonomiczną konstrukcją serii, Galaxy Buds FE zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić komfort noszenia przez długi czas i umożliwić bardziej spersonalizowane dopasowanie dzięki trzem różnym rozmiarom końcówek dousznych i dwóm różnym rozmiarom końcówek skrzydełkowych.



Słuchawki Galaxy Buds FE dostępne w dwóch kolorach: Grafitowym i Białym.





Jeden płynnie połączony ekosystem Galaxy

Dzięki nowym urządzeniom FE można z łatwością doświadczyć pełną moc połączonego ekosystemu Galaxy. Wydajność jest intuicyjna dzięki funkcji Multi Control, która umożliwia użytkownikom łatwe przeciąganie i upuszczanie treści między wieloma urządzeniami Galaxy. Kopiuj i wklejaj lub przeciągaj i upuszczaj pliki między smartfonem a tabletem. Kiedy poczujemy przypływ kreatywności wystarczy przesłać filmy lub zdjęcia ze smartfonu na tablet za pomocą funkcji Quick Share, aby ułatwić edycję. Gdy nadejdzie czas na wciągającą rozrywkę, Galaxy Buds FE są idealnymi towarzyszami. Funkcja Auto Switch inteligentnie przełącza dźwięk między smartfonem, tabletem, a nawet zegarkiem i telewizorem – w oparciu o sposób użytkowania, bez konieczności ręcznej regulacji. Ponadto SmartThings Find pomaga wyśledzić zgubione słuchawki Buds, a także włącza alarm, jeśli zostaną pozostawione w zapomnianym miejscu.



Wszystkie te urządzenia i możliwości łączności potwierdzają zaangażowanie firmy Samsung w zapewnianie bezpiecznych i osobistych doświadczeń. Seria Galaxy Tab S9 FE jest wspierana przez ochronę Samsung Knox, co oznacza, że dane osobowe są domyślnie przechowywane w ten sposób.



Galaxy Tab S9 FE i Buds FE będą dostępne od 11 października.































Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG