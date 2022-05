Samsung - nowe karty pamięci PRO Endurance

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung, światowy lider technologii pamięci flash, zaprezentowała nowe karty microSD Samsung PRO Endurance, zaprojektowane do użytku w wymagających i niestandardowych warunkach, między innymi w systemach monitoringu, kamerach samochodowych, wideodomofonach czy kamerach osobistych. Nowe karty charakteryzują się wyjątkową trwałością i wydajnością, gwarantując płynny i niezawodny zapis oraz odtwarzanie obrazu. W nowych kartach PRO Endurance zastosowano wysoce niezawodną, wykorzystywaną w aplikacjach przemysłowych, pamięć flash NAND. Dzięki temu karta może pracować nieustannie nawet przez 16 lat (140160 godzin), gwarantując uwiecznienie wszystkich ważnych momentów. Oznacza to, że PRO Endurance może działać nawet 33 razy dłużej niż jej inne, zoptymalizowane pod kątem szybkości zapisu odpowiedniki Samsung.







Wytrzymałość i długi czas działania, nie tylko pozwalają obniżyć koszty ponoszone przez użytkownika, ale również gwarantują wyższy poziom niezawodności systemów monitoringu, użytkowanych w trybie ciągłym.



Wysoka wydajność

Nowe karty pamięci Samsung zapewniają prędkości zapisu i odczytu wynoszące odpowiednio do 100 i 40 megabajtów na sekundę (MB/s) i są nośnikiem o klasie prędkości 10, oferującym zapis plików wideo z wydajnością odpowiadającą kategorii U3 (klasa prędkości UHS 3) oraz V30 (klasa prędkości wideo 30). Dzięki takim parametrom idealnie sprawdzą się podczas przechowywania i obróbki wysokiej jakości plików, jak i pozwolą na bezproblemowe zapisywanie i odtwarzanie w jakości Full HD i 4K.



Długa eksploatacja

Kamery monitoringu zewnętrznego i kamery osobiste mogą być narażone na działanie trudnych warunków atmosferycznych, dlatego karty PRO Endurance zostały wyposażone w 6 różnego rodzaju zabezpieczeń, by działać niezawodnie podczas codziennej eksploatacji w każdych warunkach. Oprócz odporności na wodę, działanie magnesów, promieniowania rentgenowskiego i ekstremalnych temperatur, karta wytrzymuje także upadki z wysokości i nie zużywa się przy częstym wkładaniu i wyjmowaniu z urządzeń z zastrzeżeniem ograniczeń.



Karty PRO Endurance w 4 wersjach pojemnościowych: 32 GB, 64 GB, 128 GB oraz 256 GB, są już dostępne w sprzedaży.























Źródło: Info Prasowe / Samsung