Samsung Exynos Auto V920 dla systemów w samochodach Hyundai

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma Samsung Electronics ogłosiła dziś, że jej najnowszy procesor samochodowy, Exynos Auto V920, został wybrany do stosowania w systemach informacyjno-rozrywkowych (IVI) nowej generacji firmy Hyundai, które mają zostać wprowadzone na rynek do 2025 r. Jest to pierwszy przypadek współpracy firmy Samsung w zakresie półprzewodników samochodowych z firmą Hyundai Motor Company, światowym liderem w dziedzinie mobilności. Exynos Auto V920 to procesor samochodowy trzeciej generacji firmy Samsung zaprojektowany dla zaawansowanych samochodowych systemów informacyjno-rozrywkowych. Dzięki znacznym ulepszeniom funkcjonalności procesorów centralnego, graficznego i neuronowego, model V920 zapewni optymalne wrażenia w pojeździe, umożliwiając wyświetlanie w czasie rzeczywistym najważniejszych informacji o jeździe, a także płynne odtwarzanie bogatych w grafikę treści wideo i gier na wielu wyświetlaczach.







Procesor V920 zawiera 10 najnowszych rdzeni Arm zoptymalizowanych pod kątem autonomicznej jazdy i jest 1,7 razy wydajniejszy niż procesory poprzedniej generacji. Dzięki zgodności z najszybszymi pamięciami LPDDR5, procesor V920 może efektywnie zarządzać nawet sześcioma wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości na desce rozdzielczej, systemami informacyjno-rozrywkowymi dla tylnych siedzeń oraz nawet 12 kamerami.



Wprowadzono znaczące ulepszenia w przetwarzaniu grafiki i zwiększono wydajność sztucznej inteligencji, poprawiając prezentację wizualną na wyświetlaczach i optymalizując interakcję kierowcy z informacjami w samochodzie. By zapewnić bogaty graficzny interfejs użytkownika, szybkość przetwarzania grafiki w procesorze V920 zwiększono dwukrotnie w porównaniu z jego poprzednikiem. Dzięki zastosowaniu najnowszych rdzeni obliczeniowych procesor neuronowy jest 2.7 razy wydajniejszy od jego poprzedniej generacji. Dzięki temu, procesor V920 pozwala systemom samochodu efektywniej monitorować stan kierowcy i szybko oceniać warunki w otoczeniu, by jazda stała się jeszcze bezpieczniejsza.



Pozostając przy tym temacie, wbudowana w procesor V920 „wyspa bezpieczeństwa” – zgodna z wymaganiami Automotive Safety Integrity Level B (ASIL-B) – wykrywa usterki systemu informacyjno-rozrywkowego i zarządza nimi w czasie rzeczywistym.











Źródło: Info Prasowe / Samsung