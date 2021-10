Samsung Galaxy Awards - Największe talenty na TikToku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Finałowa gala Galaxy Awards to zwieńczenie konkursu organizowanego przez Samsung pod patronatem TikTok Polska, którego celem było wyłonienie najbardziej nietuzinkowych i kreatywnych postaci prezentujących swoją twórczość na platformie TikTok. Do rywalizacji o tytuł największego talentu na platformie TikTok stanęło ponad 130 000 twórczyń i twórców. Spośród zgłoszonych jury wyłoniło zwycięzców przyznając nagrodę główną w pięciu konkursowych kategoriach. W gronie zwycięzców ogłoszonych podczas finałowej gali Galaxy Awards znaleźli się: klaudia.sobotka (talent muzyczny/taneczny), zetkacper (talent aktorski), filsoon.tv (talent foto – video), izaaawisz (talent nieszablonowy).







Największe uznanie internetowej widowni zyskała mamanaobrotach, która dołączyła do zwycięzców w kategorii nagroda publiczności oraz otrzymała specjalną nagrodę przyznaną przez społeczność Samsung Members.



Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostali nagrodzeni smartfonami Samsung Galaxy A52s 5G oraz nagrodą pieniężną w wysokości 10.000 PLN. Wszyscy nominowani twórcy otrzymali również słuchawki Galaxy Buds2.





















Źródło: Info Prasowe / Samsung