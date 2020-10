Samsung Galaxy M11 – nowy członek rodziny...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Galaxy M11 to najnowszy smartfon z serii M, który debiutuje na polskim rynku. Urządzenie jest wyposażone m.in. w wyświetlacz Infinity-O, potrójny aparat czy długo działającą baterię 5000 mAh, a wszystko to w atrakcyjnej cenie. Galaxy M11 oferuje wyrazisty wyświetlacz Infinity-O z 6,4-calowymi ekranem HD+, który gwarantuje doskonałe wrażenia wizualne, niezależnie od tego, czy wykorzystywany jest do gier mobilnych, oglądania wideo czy przeglądania treści. Proporcje ekranu 19,5:9 w połączeniu z dźwiękiem Dolby Atmos zapewniają niesamowite wrażenia podczas oglądania.







Design smartfonu Galaxy M11 posiada cechy charakterystyczne dla serii M i jest dostępny w dwóch stylowych kolorach – czarnym i niebieskim – które pomogą podkreślić indywidualny styl użytkownika. Galaxy M11 z łatwością mieści się w jednej dłoni, a smukłe ramki oraz opływowy kształt sprawiają, że jest jeszcze wygodniejszy w użytkowaniu.



Potrójny system aparatów w Galaxy M11 oraz zaawansowane funkcje umożliwiają wykonywanie profesjonalnych ujęć i nagrań. Aparat główny 13 MP razem z aparatem ultraszerokokątnym 5 MP pozwalają wykonać zdjęcia niesamowitych krajobrazów. Natomiast aparat głębi 2 MP oraz funkcja Live Focus pozwolą w artystyczny sposób oddzielić fotografowany obiekt od tła Zdjęcia można urozmaicić i dodać im zabawnego charakteru, wykorzystując bogaty wybór znaczków, filtrów oraz naklejek AR, które działają w oparciu o funkcję rozpoznawania twarzy.



Galaxy M11 wyposażono w wytrzymałą baterię 5000 mAh oraz szybkie ładowanie 15 W. Dzięki temu można bardzo długo korzystać z urządzenia, nie tracąc czasu na jego ładowanie. Dzięki pamięci wewnętrznej o pojemności 32 GB i możliwości rozszerzenia pamięci o kartę Micro SD 512GB[1], użytkownicy zyskują pewność, że zachowają wspomnienia z najważniejszych chwil, nie martwiąc się o miejsce do ich przechowywania. Z kolei uproszczony interfejs i zaawansowany UI gwarantują bezproblemową komunikację. Zastosowanie uwierzytelnienia w postaci rozpoznawania twarzy oraz czytnika linii papilarnych umieszczonego z tyłu urządzenia sprawia, że obsługa M11 jest prosta i bezpieczna.



Galaxy M11 będzie można zamówić w październiku.



























Źródło: Info Prasowe / Samsung