Samsung Neo QLED Mini LED QN990F już w sprzedaży

Samsung Neo QLED Mini LED QN990F AI TV to flagowy telewizor, który wyznacza nowy standard luksusowej domowej rozrywki. Dostępny w trzech imponujących rozmiarach – 65”, 75” i 85” – łączy najwyższej klasy wzornictwo z przełomową technologią opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki innowacyjnemu Procesorowi AI NQ8 Gen3, który skaluje treści do oszałamiającej rozdzielczości 8K, QN990F oferuje wrażenia wizualne i dźwiękowe, jakich dotąd nie było – niezależnie od rodzaju oglądanych treści czy warunków otoczenia. To telewizor, który zachwyca z każdej strony – od pierwszego spojrzenia po ostatnią scenę.







Obraz, który wyprzedza rzeczywistość

W centrum dowodzenia nowego Neo QLED Mini LED QN990F znajduje się Procesor AI NQ8 Gen3 – najpotężniejszy układ w historii telewizorów Samsung. Technologia Skalowania AI 8K Pro, wspomagana przez 768 sieci neuronowych, potrafi analizować obraz w czasie rzeczywistym i podnosić jakość dowolnego materiału do standardu zbliżonego do rozdzielczości 8K. Działa nie tylko jako skalujący algorytm, ale jako inteligentny asystent obrazu i dźwięku: rozpoznaje obiekty, rekonstruuje tekstury, wydobywa szczegóły ukryte w cieniach i światłach. Tym samym zapewnia najostrzejszy i najbardziej płynny obraz spośród wszystkich telewizorów Samsung.



Ponadto flagowy model Samsung QN990F AI TV wykorzystuje zaawansowaną technologię Quantum Mini LED Pro, która jest kolejnym krokiem w rozwoju podświetlenia Mini LED. Dzięki bardziej zminiaturyzowanym i precyzyjnym diodom LED oraz ulepszonej kontroli podświetlenia na poziomie setek stref, telewizor oferuje wyjątkowo głęboki kontrast i niesamowitą jasność. Technologia przyciemniania podświetlenia pozwala precyzyjnie kontrolować diody Quantum Mini LED Pro, które zapewniają większą szczegółowość obrazu zarówno w najciemniejszych, jak i najjaśniejszych scenach. A to wszystko za sprawą 1.5 raza większej liczby stref podświetlenia w porównaniu z Quantum Mini LED Plus. Z kolei o wyeliminowanie refleksów na ekranie zadba technologia przeciwodblaskowa Glare Free. Dzięki niej można skupić się na oglądaniu filmów i sportu bez względu na porę dnia i rodzaj oświetlenia.



Sztuczna inteligencja, która dostosowuje się do Ciebie

QN990F to nie tylko telewizor, ale inteligentny system, który potrafi analizować i reagować na otoczenie oraz preferencje użytkownika. Jedną z najbardziej efektownych innowacji jest Tryb AI – funkcja, która uczy się nawyków widza i automatycznie optymalizuje obraz i dźwięk w zależności od rodzaju treści, pory dnia czy warunków oświetleniowych. Kiedy telewizor nie jest aktywnie używany, jego ekran może zmienić się w spersonalizowaną dekorację dzięki funkcji Tapeta AI. Wystarczy wpisać kilka słów oddających nastrój lub klimat, jaki chcesz wprowadzić, a sztuczna inteligencja wygeneruje oryginalną, spersonalizowaną grafikę.



Design, który wtapia się w przestrzeń

QN990F to również telewizor zaprojektowany z myślą o estetyce wnętrz. Infinity Air Design łączy ultracienką formę z minimalistyczną ramką. Czarne krawędzie zostały zredukowane niemal do zera. Dzięki temu obraz wypełnia niemal całą powierzchnię ekranu, a sam telewizor może zawisnąć na ścianie jak dzieło sztuki.



Z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania QN990F został wyposażony w Bezprzewodowy Moduł One Connect, który pozwala całkowicie zrezygnować z prowadzenia kabli bezpośrednio do telewizora. Dzięki możliwości ustawienia modułu nawet do 10 metrów od ekranu, widzowie zyskują pełną swobodę aranżacji przestrzeni — bez kompromisów estetycznych. Zaawansowana technologia przesyłu bezprzewodowego umożliwia transmisję obrazu nawet w rozdzielczości 8K przy 120 Hz, bez opóźnień i utraty jakości. To oznacza nie tylko nieskazitelny obraz, ale też czyste, uporządkowane otoczenie – bez widocznych przewodów czy plątaniny kabli.



Bezpieczna obsługa

Telewizor jest wyposażony w operacyjny Tizen z interfejsem One UI, czyli zupełnie nowy poziom personalizacji i wygody w obsłudze telewizora. Dzięki przejrzystemu układowi i intuicyjnemu menu użytkownicy zyskują szybki dostęp do wszystkich najnowszych funkcji i usług Samsung – w tym również tych opartych na sztucznej inteligencji.



Całość została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie: technologia Samsung Knox chroni nie tylko sam telewizor, ale też wszystkie urządzenia podłączone w ramach aplikacji SmartThings. Co ważne, interfejs One UI jest objęty wsparciem aktualizacji przez aż siedem lat, co oznacza długoterminowe bezpieczeństwo i dostęp do stale rozwijanych funkcji – bez potrzeby wymiany sprzętu.



Symfonia dźwięku, która dopełnia kinowe wrażenia

Doskonałym dopełnieniem do telewizora Neo QLED Mini LED QN990F, będzie soundbar HW-Q990F. To propozycja dla tych, którzy oczekują od domowego nagłośnienia brzmienia na poziomie sali kinowej. Wyposażony w system 11.1.4 kanałów, z czterema głośnikami skierowanymi ku górze oraz potężnym, 8-calowym subwooferem, model ten potrafi wypełnić dźwiękiem całe pomieszczenie, tworząc pełną przestrzennego realizmu scenę dźwiękową.



Nowy subwoofer został zaprojektowany tak, aby był mniejszy niż w poprzednim modelu, ale nadal oferował potężne, głębokie basy. Dzięki dwóm aktywnym jednostkom i technologii opartej na sztucznej inteligencji, urządzenie uczy się, jak drgania wpływają na dźwięk i automatycznie ogranicza wszelkie zniekształcenia. Efekt? Czyste, precyzyjne brzmienie, które brzmi tak, jak zamierzył to twórca filmu czy muzyki – bez niechcianych zakłóceń.



Dzięki funkcji Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni Pro, soundbar samodzielnie analizuje akustykę pomieszczenia i automatycznie kalibruje brzmienie – tak, by jego zasięg i charakter idealnie odpowiadały konkretnej lokalizacji i układowi wnętrza. Dzięki temu dostajemy dźwięk, który otacza widza z każdej strony i wzmacnia emocje każdej sceny. Został też wyposażony w udoskonaloną technologię Q-Symphony, która umożliwia jednoczesne wykorzystanie głośników telewizora i soundbara. Dzięki temu dźwięk staje się bardziej wielowymiarowy, przestrzenny i wciągający.























