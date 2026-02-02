Samsung OLED 2026 z obsługą NVIDIA G-SYNC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung ogłosiła właśnie, że jej tegoroczna linia telewizorów OLED oraz monitory gamingowe Odyssey nowej generacji są kompatybilne z technologią NVIDIA G-SYNC, oferując tym samym jeszcze płynniejszą i bardziej responsywną rozgrywkę, która spełnia oczekiwania zarówno graczy, jak i miłośników najwyższej jakości doznań wizualnych. Technologia NVIDIA G-SYNC umożliwia synchronizację częstotliwości odświeżania ekranu z częstotliwością klatek procesora graficznego NVIDIA GeForce, co minimalizuje efekt rozrywania i utykania obrazu, a więc upłynnia akcję. Zgodne z technologią G-SYNC są modele OLED S95H, S90H i S85H, a także nowe monitory do gier Odyssey G6 (G60H, G61SH).







Przekraczanie granic prędkości z Odyssey G6

27-calowy monitor Odyssey OLED G6 (model G60H) wyznacza nowy standard w rozgrywkach e-sportowych jako pierwszy monitor osiągający częstotliwość odświeżania 1040Hz dzięki technologii Dual Mode. Funkcja ta umożliwia graczom przełączanie się między ultra-wysoką częstotliwością odświeżania w rozdzielczości HD, a natywną wydajnością trybu QHD, tj. 600Hz, gwarantując klarowność, szybkość i responsywność niezbędne w szybkich i precyzyjnych akcjach.



Dla graczy, którzy cenią sobie kinową jakość i wydajność przetwarzania obrazu, 27-calowy monitor Odyssey OLED G6 (model G61SH) jest wyposażony w oszałamiający panel QD-OLED o rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 240Hz, zapewniający wysoki kontrast, żywe kolory oraz płynną i dynamiczną rozgrywkę. Dzięki czasowi reakcji 0.03ms GTG i technologii HDR10+ GAMING ekran ten jest idealnym rozwiązaniem dla graczy, którzy oczekują wciągających wrażeń wizualnych bez utraty szybkości reakcji. Obydwa monitory są kompatybilne z technologią NVIDIA G-SYNC, co zapewnia płynniejszą rozgrywkę bez rwania obrazu i z mniejszą liczbą zacięć – niezależnie od tego, czy gracze priorytetowo traktują ekstremalną liczbę klatek na sekundę, wysoką rozdzielczość, czy też obie te cechy.



Telewizor OLED nowej generacji o iście kinowej jakości obrazu

Telewizory OLED Samsung z 2026 r. zostały stworzone z myślą o grach o wysokiej wydajności. Modele S95H i S90H obsługują częstotliwości odświeżania do 165 Hz, a model S85H do 120 Hz, zapewniając płynny ruch i niskie opóźnienia w szybkich grach. Oprócz kompatybilności z G-SYNC, nowa linia telewizorów obsługuje również AMD FreeSync Premium Pro, wprowadzając stabilną i pozbawioną rozrywania obrazu efektowność gier HDR na platformach PC i konsolowych.



W tegorocznej ofercie telewizorów OLED pojawił się również format HDR nowej generacji HDR10+ ADVANCED, który poprawia jasność, kontrast, ruch i wierność kolorów we wszystkich rodzajach treści. Co więcej, aby zoptymalizować warunki oglądania, w modelach S95H i S90H zastosowano opatentowaną przez firmę Samsung technologię Glare Free, która redukuje odbicia bez pogarszania jakości obrazu na ekranie OLED.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG