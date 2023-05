Samsung OLED 77” S95C wchodzi do sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Telewizor Samsung OLED w zeszłym roku był jedną z najgłośniejszych premier na rynku telewizorów. W 2023 powraca w jeszcze w doskonalszej wersji i nowym rozmiarze – 77 cali. A jak wiadomo na większym ekranie można dostrzec znacznie więcej – kolory są bardziej wyraziste, a detale na kostiumach aktorów bardziej widoczne. Model 77S95C to bez wątpienia telewizor, na który czekali wszyscy miłośnicy kina w domu. Dzięki zastosowaniu technologii OLED z samoemisyjnymi pikselami oraz kropki kwantowej (Quantum Dot), ekran oferuje wyjątkowo głęboką czerń i szeroką paletę żywych barw. Z kolei o realizm zadba udoskonalony proces skalowania materiałów o niższej rozdzielczości do jakości zbliżonej do 4K. Jest oparty aż na 20 wielomodelowych sieciach neuronowych, które analizują dane obrazu, a każda ma swój obszar specjalizacji i odpowiada za kontrast, kolory czy teksturę.







Wyjątkowe wrażenia z oglądania potęguje Ultrasmukły Design. Obudowa ma głębokość zaledwie 11 mm, co oznacza, że jest to naprawdę minimalistyczna konstrukcja. Tak niezwykłą smukłość udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu Modułu One Connect Pro. To zewnętrzna skrzynka, która pozwala podłączyć do telewizora dodatkowe urządzenia. Dzięki niej można zapomnieć o nieestetycznej plątaninie kabli zwisających z tyły obudowy. Pozwala także na większą swobodę aranżacji, gdyż Moduł One Connect Pro można umiejscowić obok lub przymocować do stopy telewizora.



S95C zachwyca także szybkością działania. Najnowsza wersja Smart Hub wyświetla treści podzielone na kilka kategorii pod względem naszych wcześniejszych zainteresowań. Z kolei z poziomu wygodnego menu widzowie mają dostęp do wszystkich najpopularniejszych platform VOD, takich jak Netflix, Disney+, HBO Max czy Skyshowtime.

















Źródło: Info Prasowe / Samsung