Samsung Q-Seria - Nowe soundbary debiutują w Polsce

W polskich sklepach pojawiła się właśnie bogata oferta soundbarów Samsung. Wśród nich znalazły się najbardziej zaawansowane modele z Q-Serii, które zapewniają Bezprzewodowe Dolby Atmos oraz potężny przestrzenny dźwięk. W tym roku Q-Seria obejmuje 4 nowe modele: Q990D, Q930D, Q800D i Q700D, które pozwolą na nowo odkryć kinowe brzmienie w domowym salonie. Cechy charakterystyczne Q-Serii to potężne brzmienie, które zachwyca z każdej strony oraz niezwykle funkcjonalne rozwiązania. W tym roku wszystkie modele z tej rodziny oferują Bezprzewodowe Dolby Atmos. W praktyce oznacza to, że można otaczać się wciągającym, przestrzennym dźwiękiem obiektowym bez plątaniny kabli. Wystarczy bezprzewodowo połączyć swój soundbar z telewizorem i odkryć przestrzenne kinowe brzmienie, dzięki technologii Dolby Atmos. Dźwięk otoczy nas z każdej strony, zupełnie tak jak na sali kinowej.







Porywający dźwięk przestrzenny

Najwyższy przedstawiciel Q-serii w 2024 roku to model Q990D. Jego wyróżnikiem jest Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 11.1.4. 11 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, jeden niskotonowy i cztery skierowane ku górze sprawią, że dźwięk będzie się wydobywać z każdej strony, a przeżycia staną się jeszcze bardziej intensywne i realistyczne. Tuż za nim plasuje się model Q930D, który oferuje nowy wymiar dźwiękowych doświadczeń oraz Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 9.1.4. W obu urządzeniach niezwykłe doświadczenia uwydatni także Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni Pro. Sprawia on, że soundbar automatycznie rozpoznaje otoczenie, a następnie dostosowuje zasięg i ton dźwięku, tak by perfekcyjnie dopasować się do miejsca, w którym go ustawimy. Wyróżnikiem soundbarów z najwyższej półki – Q990D i Q930D – są też Bezprzewodowe Tylne Głośniki w Zestawie, dzięki którym dźwięk będzie odbijać się od ścian i sufitu.



Q800D i Q700D z funkcją Tryb Gry Pro

W skład rodziny soundbarów Q-Serii wchodzą także modele ze średniej półki, takie jak Q800D i Q700D. Pierwszy z nich pozwala zanurzyć się w dźwięku bez końca, dzięki bocznym głośnikom. Jego cechą charakterystyczną jest Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 5.1.2, który zadba o prawdziwie przestrzenne brzmienie. Oferuje także Aktywny Wzmacniacz Głosu, który sprawia, że kiedy w pobliżu pojawi się niechciany hałas, taki jak włączony odkurzacz czy dźwięki remontu za ścianą, nie trzeba już zwiększać głośności, by wyraźnie usłyszeć dialogi. Aktywny Wzmacniacz Głosu zrobi to za nas.



Soundbar Q700D będzie świetnym wyborem dla graczy. Funkcja Tryb Gry Pro pozwoli cieszyć się dźwiękiem doskonale zoptymalizowanym pod kątem gier na konsole, dzięki potężnym głośnikom skierowanym do góry, technologii Samsung Acoustic Beam oraz mocnym basom. Dodatkowo, soundbar automatycznie synchronizuje się z telewizorem Samsung i włącza Tryb Gry Pro od razu po uruchomieniu konsoli, więc nie trzeba tracić czasu na konfigurację.



Samsung Q-Symphony, czyli wszystkie głośniki grają

Soundbary Q-Serii oferują także świetną współpracę z telewizorami Samsung, takimi jak Excellence Line Neo QLED 8K, Neo QLED czy OLED. Technologia Q-Symphony to jedna z najbardziej innowacyjnych funkcji Samsung, która umożliwia jednoczesną pracę głośników telewizora i soundbara, tworząc najwyższą synergię dźwięku. Unowocześniona technologia zapewnia zoptymalizowany dźwięk wszystkich kanałów, a sztuczna inteligencja remasteruje obiekty dźwiękowe wyodrębnione z oryginalnego wejścia audio, zapewniając niespotykaną dotąd gamę doświadczeń. Dzięki temu można odnieść wrażenie, jakbyśmy znajdowali się w centrum wydarzeń i brali udział w filmowej akcji.































