Samsung QE55S84F, czyli ’bliźniak’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Telewizor Samsung QE55S84F (OLED 55") pojawił się w ofercie RTV Euro AGD i Media Expert jako „bliźniak” modelu Samsung OLED S85F – z równie doskonałymi funkcjami pod streaming oraz do gier. To telewizor 4K OLED, 120 Hz, HDMI 2.1 z VRR/ALLM, HDR10+ oraz system Tizen Smart TV z popularnymi aplikacjami. Jeśli kluczowa jest relacja możliwości do ceny, S84F może być wariantem, który pozwala wejść w atrakcyjny jakościowo świat OLED. Zarówno S85F jak i QE55S84F korzystają z tego, co w telewizorach OLED najważniejsze – samoemisyjnych pikseli. Każdy z nich świeci niezależnie, co oznacza idealną czerń, nieskończony kontrast i brak poświaty, która potrafi zepsuć seans w klasycznych telewizorach LED.







Rozdzielczość 4K UHD (3840 × 2160) to ostry, szczegółowy obraz i zwyczajnie model premium. Filmy, seriale i sport wyglądają tak, jak powinny, a raz zobaczony OLED sprawia, że widz jest oczarowany możliwościami tej technologii. Samsung QE55S84F doskonale udowadnia, że w 2026 roku telewizor nie kończy się na Netflixie, HBO Max czy Sweet.TV ani tym bardziej na zwykłej telewizji. 120 Hz, HDMI 2.1, VRR, ALLM i wsparcie dla rozwiązań pokroju FreeSync sprawiają, że ten model jest naturalnym partnerem dla konsol nowej generacji. Gry działają płynnie, bez rwania obrazu i z minimalnym input lagiem. Sport? Też zyskuje – szybkie akcje są czytelne, a kamera nadąża za wydarzeniami na boisku. To telewizor, który nie każe wybierać między kategorią do filmów a do grania.



HDR10+ (także Adaptive) i HLG – jak wpływają na seanse filmowe

QE55S84F obsługuje HDR10+, HDR10+ Adaptive oraz HLG, co przekłada się na lepszą dynamikę obrazu i więcej detali zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach. W praktyce oznacza to, że wieczorny seans przypomina wizytę w kinie, tylko bez rozpraszaczy. Samsung stosuje zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu, które udoskonalają jakość materiałów o niższej rozdzielczości. Efekt? Nawet starsze filmy wideo wyglądają lepiej niż można by się spodziewać.



Tizen Smart TV – aplikacje VOD, Wi-Fi, Bluetooth i codzienna wygoda

System Tizen działa szybko, płynnie i nie wywołuje frustracji. Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video – wszystkie aplikacje dostępne są z poziomu intuicyjnego panelu. Do tego Wi-Fi i Bluetooth, więc podłączenie soundbara czy słuchawek jest również intuicyjne. QE55S84F stał się centrum domowej rozrywki bez dodatkowych przystawek i kabli wijących się za szafką RTV. Dolby Atmos sprawia, że dźwięk zyskuje przestrzeń i głębię, a dialogi są wyraźniejsze. Soundbar zawsze zrobi różnicę, ale nawet bez niego QE55S84F potrafi pozytywnie zaskoczyć.



Design i montaż – smukła konstrukcja

Smukła, minimalistyczna forma sprawia, że telewizor nie przytłacza aranżacji, tylko naturalnie wpisuje się w przestrzeń. Możesz zawiesić go na ścianie, albo postawić na klasycznej podstawie – oba rozwiązania są dostępne w ofercie Samsung.























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG