Samsung SSD P9 i P7 - nowe dyski z obsługą USB4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics zaprezentował modele P9 i P7– przenośne dyski SSD nowej generacji wyposażone w interfejs USB4. Nowa seria P została przedstawiona podczas targów gamescom 2026, największego na świecie wydarzenia gamingowego, które odbywa się w Kolonii w dniach 26–30 sierpnia. Seria P odpowiada na szybko rosnące zapotrzebowanie na pamięć, związane z materiałami w ultrawysokiej rozdzielczości, treściami tworzonymi z wykorzystaniem AI i grami, które ważą coraz więcej. Linię współtworzą flagowy P9 oferujący wysoką wydajność użytkownikom profesjonalnym oraz P7 zaprojektowany z myślą o szybkim i wygodnym przechowywaniu danych w codziennych zastosowaniach.







P9: nawet dwukrotnie wyższa wydajność dzięki USB4

Dzięki USB4 flagowy P9 osiąga sekwencyjną prędkość odczytu do 4000 MB/s oraz zapisu do 3800 MB/s. W efekcie oferuje jedną z najwyższych wydajności transferu danych w swojej klasie. Prędkości odczytu i zapisu są około dwukrotnie wyższe niż w poprzedniej generacji. Dla porównania model T9 o pojemności 4 TB i interfejsie USB 3.2 Gen 2×2 osiąga prędkość odczytu i zapisu do 2000 MB/s.



P9 jest także pierwszym na świecie przenośnym dyskiem SSD USB4 o pojemności 8 TB i prędkości do 4000 MB/s. Za innowacyjność i zaawansowane rozwiązania technologiczne model P9 otrzymał na początku tego roku nagrodę CES 2026 Innovation Award. Dzięki wysokiej i stabilnej prędkości zapisu P9 pozwala nagrywać materiały w rozdzielczości 12K bezpośrednio na dysk, co ułatwia pracę przy profesjonalnych produkcjach. Twórcy mogą rejestrować, przechowywać i edytować duże pliki obrazów RAW oraz materiały wideo w ultrawysokiej rozdzielczości.





P7: szybki i uniwersalny dysk do codziennych zadań

Wyposażony w technologię USB4 P7 umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie danych podczas pracy, rozrywki i codziennych zajęć. Można go podłączyć do wielu urządzeń, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, smartfonów, konsol do gier, aparatów fotograficznych i kamer. P7 przeszedł testy upadku z wysokości 2 metrów, a także testy odporności na wstrząsy i wibracje. Dzięki temu pomaga chronić ważne dane podczas podróży, aktywności na świeżym powietrzu i korzystania z dysku poza domem.



Dostępność

Przenośne dyski SSD Samsung z serii P będą dostępne w wersjach o pojemności 1 TB, 2 TB, 4 TB i 8 TB. Globalna sprzedaż rozpocznie się 31 sierpnia. Dostępne pojemności mogą różnić się w zależności od rynku. Niektóre warianty mogą trafić do sprzedaży w późniejszym terminie.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG