Samsung TEDEFOLD - Kultowy telefon powraca w nowej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Samsung i Tede oficjalnie ogłaszają powrót współpracy, nawiązując do collabu sprzed dwudziestu lat. Wspólna kampania marki i artysty to nostalgiczny follow up do kultowego tedefonu z 2006 roku. W 2026 Tede i Samsung piszą kolejny rozdział tej historii. Tym razem na scenę wkracza TEDEFOLD. Kampania rozpoczęła się od wyzwania na kanałach Tedego: Artysta ogłosił, że poszukuje osoby, która jest w posiadaniu tedefonu sprzed lat, zapraszając swoich fanów w sentymentalną podróż do 2006 roku i podzielenia się swoją historią. Autor wybranego przez artystę zgłoszenia stanie się szczęśliwym posiadaczem… TEDEFOLDA.







TEDEFOLD – nowy kształt na miarę 2026 roku

W ramach kampanii Samsung i Tede zaplanowali szereg niespodzianek. Pierwsza z nich to TEDEFOLD – limitowana edycja najnowszego Galaxy Z Fold8 w specjalnym etui z grą zręcznościową, zestawem naklejek i zawieszkami nawiązującymi do estetyki z 2006 roku. TEDEFOLD, czyli Galaxy Z Fold8 to smartfon, który staje się codziennym centrum dowodzenia. Złożony, mieści się w dłoni i kieszeni, a jego zewnętrzny ekran o proporcjach 4:3 daje wygodny dostęp do najważniejszych informacji. Po rozłożeniu zyskujemy więcej przestrzeni na eksplorowanie, oglądanie video, przeglądanie social mediów czy czytanie e-booków. Nowy kształt daje więcej możliwości, gdziekolwiek korzystamy z urządzenia. Nie trzeba wybierać między wygodą a możliwościami. Wystarczy rozłożyć.



Galaxy Z Fold8 świetnie sprawdzi się również jako narzędzie do tworzenia contentu. Dzięki funkcjom takim jak Super Steady z blokadą horyzontu czy My FanCam, można nagrywać video i zdjęcia uwalniając swoją kreatywność. Całość dopełniają funkcje Galaxy AI, takie jak Now Brief, Now Nudge, Tłumacz, które pomogą w codziennych zadaniach.



TEDEFOLD to nie wszystko. Dla tych, którzy tęsknią za klimatem z lat 2006, artysta przygotował również specjalny set polifonicznych dzwonków z okazji współpracy z marką, które można pobrać i korzystać na własnym telefonie. Dzwonki do pobrania TUTAJ.



Jak można stać się posiadaczem TEDEFOLDA?

TEDEFOLD nie będzie dostępny w regularnej sprzedaży. Można go zdobyć wyłącznie, biorąc udział w akcjach i wyzwaniach, które będą udostępniane na kanałach social media marki Samsung Polska i artysty. Galaxy Z Fold8 pozostaje dostępny w Oficjalnym Sklepie Samsung i u partnerów. Żeby dowiedzieć się o nim więcej, wejdź na stronę www.samsung.com/pl/smartphones/galaxy-z-fold8.



Kampania potrwa do końca września. Działania realizowane będą w serwisach społecznościowych, na Spotify, Youtube i mediach. Za koncept kreatywny i strategię kampanii odpowiada VML, zakupem mediów opiekuje się Starcom, za działania PR odpowiada dfusion communication.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG