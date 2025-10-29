Samsung The Premiere 5 – nowy interaktywny projektor

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do polskich sklepów trafiają właśnie pierwsze projektory The Premiere 5. Oferują intuicyjny ekran dotykowy, Technologię potrójnego lasera oraz ultrakrótki rzut, dzięki czemu pozwalają wyświetlać obraz o przekątnej do 100 cali. To nowy wymiar domowej rozrywki, idealny do spędzania czasu w rodzinnym gronie: oglądania filmów, grania czy ćwiczeń fitness, ale także dla architektów, projektantów wnętrz i menagerów, dla których prezentacje i podróże są codziennością. Nowy interaktywny projektor The Premiere 5 oferuje niezrównaną jakość obrazu w domowym zaciszu. Technologia potrójnego lasera pozwala doświadczać żywego, realistycznego obrazu z rozszerzonym spektrum ponad miliarda kolorów dzięki gamie kolorów 154% DCI-P3.







Ponadto Ultrakrótki rzut zapewnia swobodną aranżację przestrzeni. Dzięki temu rozwiązaniu można wyświetlać bardzo duży obraz o przekątnej nawet do 100 cali, także wtedy, gdy projektor jest ustawiony bardzo blisko ściany. Z kolei funkcja Vision Booster wykrywa poziom otaczającego światła i dostosowuje kolor, kontrast i jasność ekranu, aby zagwarantować optymalną widoczność w każdych warunkach.



Ekran, który reaguje na dotyk

Projektor The Premiere 5 to nie tylko ekran do wyświetlania treści – może służyć także do pracy, zabawy i interakcji. Wyróżnia go wygodny, interaktywny ekran dotykowy. Wystarczy jedynie podłączyć podstawkę dotykową dołączoną do urządzenia. Kamera na podczerwień (IR) i laser zapewnią łatwość obsługi ekranu. Następnie należy dotknąć miejsca, na którym wyświetlamy obraz – blatu, biurka, ściany czy sufitu – aby łatwo zarządzać swoją pracą i rozrywką. Za pomocą ruchu palca można wybrać grę, w którą chcemy zagrać i wejść z nią w interakcję, np. przesuwając elementy puzzli.



Inteligentne doświadczenie

Interaktywność łączy się tutaj z pełną inteligencją, dzięki czemu korzystanie z urządzenia jest niezwykle proste i intuicyjne. Projektor wyposażony jest w hub SmartThings, który umożliwia bezproblemowe łączenie i kontrolowanie inteligentnych urządzeń w domu. Na jego ekranie można także wyświetlać powiadomienia, np. o zakończonym praniu. Projektor współpracuje z także Apple AirPlay 2, pozwalając korzystać z ulubionych treści i aplikacji mobilnych bezpośrednio na dużym ekranie.



Rozrywkę uzupełnia niestandardowy Tryb Ambient. Kiedy akurat nie oglądamy telewizji, pustą ścianę można zamienić w spersonalizowaną dekorację, wyświetlając zdjęcia rodzinne czy eleganckie wizualizacje. Ponadto The Premiere 5 może być także świetnym wyborem dla graczy. Automatyczny Tryb Gry AI rozpoznaje typ rozgrywki – od szybkich strzelanek FPS po relaksujące symulatory – i odpowiednio optymalizuje ustawienia. Panel Gracza pozwala zmienić proporcje obrazu na 21:9 lub 32:9, oferując szersze widoki i bardziej immersyjne wrażenia podczas gry.



Wciągające brzmienie

Projektor oferuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też imponujące brzmienie. The Premiere 5 wyposażono w zaawansowane technologie audio – Dolby Atmos, OTS Lite i Q-Symphony. Dzięki nim można cieszyć się dynamicznym i harmonijnym dźwiękiem przestrzennym. Z kolei Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro przy pomocy sztucznej inteligencji wykrywa brzmienie głosu i wzmacnia go ponad hałas otoczenia i tła, zapewniając wyraźną słyszalność dialogów. W efekcie projektor zapewnia doświadczenie zbliżone do tego, które znamy z sali kinowej.



Kompaktowy design

Projektor wyróżnia się także stylowym, minimalistycznym designem, dzięki czemu można go łatwo przenosić i ustawiać w różnych miejscach w domu. Dodatkowym udogodnieniem jest pilot SolarCell, który ładuje się dzięki energii słonecznej lub sztucznemu światłu. To rozwiązanie praktyczne i ekologiczne – nowoczesna technologia łączy się tutaj znakomicie ze zrównoważonym podejściem.



Mistrzowska obsługa

Co więcej, projektor zadba o idealne ustawienia, dzięki czemu możemy w pełni oddać się rozrywce. The Premiere 5 automatycznie koryguje przekrzywiony obraz, dopasowując go do prostokątnego ekranu i umożliwiając szybką konfigurację pod różnymi kątami. Dzięki funkcji „Skaluj i przesuwaj” można nawet zmienić położenie obrazu bez przesuwania projektora. Zaraz po uruchomieniu działa także Automatyczne Wyostrzenie, które pozwala uzyskać wyraźny obraz w ciągu zaledwie kilku sekund.































źródło: Info Prasowe / SAMSUNG