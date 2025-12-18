Samsung Wallet rozszerza łączność z Porsche Digital Key

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłosił, że Samsung Wallet obsługuje funkcję Digital Key dla wybranych pojazdów Porsche – początkowo dla modelu Porsche Macan (MY26), a w przyszłym roku dostęp zostanie rozszerzony również o kolejne modele, w tym Cayenne Electric. W ramach usprawnionego doświadczenia z jazdy użytkownicy mogą teraz blokować, odblokowywać i uruchamiać swoje pojazdy Porsche za pomocą kompatybilnego smartfona Samsung Galaxy. Dzięki Samsung Wallet użytkownicy zyskują intuicyjny i bezpieczny dostęp do swoich pojazdów Porsche za pomocą ujednoliconego interfejsu. Prosty gest przesunięcia w górę oraz uporządkowany widok dokumentów tożsamości, metod płatności i kluczy pozwalają użytkownikom Samsung Galaxy wygodnie zarządzać wszystkimi niezbędnymi elementami w jednym miejscu – bez przełączania się pomiędzy wieloma aplikacjami.







Na urządzeniach Galaxy obsługujących funkcję Digital Key w Samsung Wallet cyfrowe klucze Porsche są chronione certyfikatem bezpieczeństwa klasy EAL6+, który zapewnia ich bezpieczne zainstalowanie na urządzeniu i pomaga chronić je przed nieautoryzowanym dostępem. Użytkownicy mogą również udostępniać swój cyfrowy klucz zaufanym osobom bezprzewodowo za pośrednictwem Samsung Wallet, korzystając z prostych narzędzi pozwalających w dowolnym momencie przyznać lub odebrać dostęp.



Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, cyfrowe klucze wykorzystują technologie transmisji ultraszerokopasmowej (UWB) lub komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), oparte na standardach ustalonych przez Car Connectivity Consortium (CCC) oraz Fine Ranging (FiRa) Consortium. Jeśli urządzenie z zapisanym cyfrowym kluczem zostanie kiedykolwiek zgubione lub skradzione, użytkownicy mogą zdalnie zablokować lub usunąć klucz za pośrednictwem usługi Samsung Find. Uwierzytelnianie biometryczne lub PIN w Samsung Wallet dodaje dodatkową warstwę ochrony, wspieraną przez zabezpieczenia klasy obronnej, które zapewnia Samsung Knox.



Konfiguracja cyfrowego klucza dla pojazdu Porsche i dodanie go do Samsung Wallet jest proste: wystarczy zainstalować aplikację My Porsche, powiązać pojazd i postępować zgodnie z instrukcjami, aby dodać klucz do Samsung Wallet i uzyskać wygodny oraz bezpieczny dostęp.



Dostępność

Funkcja Digital Key dla wybranych modeli Porsche zacznie być udostępniana w Samsung Wallet w tym miesiącu w Europie, a następnie – na całym świecie, zgodnie z harmonogramem wprowadzania pojazdów Porsche na poszczególne rynki.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG