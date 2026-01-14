Samsung Wallet z kluczem cyfrowym do wybranych samochodów Toyota

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics ogłosił, że od stycznia 2026 r. Samsung Wallet będzie obsługiwać klucze cyfrowe dla wybranych modeli samochodów Toyota. Ta nowa funkcja umożliwi użytkownikom kompatybilnych smartfonów Samsung Galaxy odblokowywanie, blokowanie i uruchamianie pojazdów Toyota, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo. Po połączeniu kompatybilnego pojazdu marki Toyota z Samsung Wallet użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy mogą otwierać pojazd i uruchamiać go bez konieczności używania fizycznego kluczyka, dzięki technologiom transmisji ultraszerokopasmowej (UWB) i zbliżeniowej (NFC). Technologia UWB, standardowy protokół komunikacyjny ustanowiony przez Car Connectivity Consortium (CCC), zwiększa również ogólne bezpieczeństwo, minimalizując ryzyko nieuprawnionego dostępu do pojazdu dzięki precyzyjnej i niezawodnej wymianie sygnałów radiowych.







Użytkownicy urządzeń Galaxy mogą również udostępniać swoje klucze cyfrowe zaufanym osobom za pośrednictwem Samsung Wallet. Prawo dostępu można w dowolnym momencie zaktualizować lub cofnąć, co zapewnia elastyczność w przypadku gospodarstw domowych z wieloma użytkownikami pojazdu lub w razie jego czasowego użytkowania.



Klucze cyfrowe są bezpiecznie przechowywane w Samsung Wallet bezpośrednio w urządzeniu i chronione przez Samsung Knox, wiodącą w branży platformę bezpieczeństwa firmy Samsung. Spełnia ona rygorystyczne normy certyfikacji EAL6+, zapewniając solidną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i gwarantując, że poufne informacje dotyczące kluczy pozostają zabezpieczone w urządzeniu.



W przypadku zagubienia lub kradzieży urządzenia zawierającego klucz cyfrowy użytkownik może zdalnie zablokować lub usunąć klucz za pomocą usługi odszukiwania Samsung Find. Dzięki uwierzytelnianiu biometrycznemu lub kodowi PIN Samsung Wallet zapewnia dodatkową warstwę ochrony, pomagając zapewnić bezpieczne i prywatne interakcje z pojazdem.



Dostępność

Funkcja klucza cyfrowego dla wybranych modeli Toyoty RAV4 z 2026 r. zostanie wprowadzona w tym miesiącu w Kanadzie, Meksyku i USA, a następnie w Europie, zgodnie z harmonogramem wprowadzania na rynek pojazdów Toyoty.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG