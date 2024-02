Samsung dołącza do sojuszu AI-RAN by budować erę innowacji 6G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics ogłosił swój udział w nowopowstałym konsorcjum AI-RAN Alliance, którego celem jest promowanie innowacji 6G poprzez połączenie technologii sztucznej inteligencji i technologii komunikacji bezprzewodowej. Konsorcjum AI-RAN Alliance, oficjalnie powołane podczas Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2024, to organizacja, której zadaniem jest ożywienie konwergencji sztucznej inteligencji i komunikacji bezprzewodowej oraz wprowadzanie wiodących innowacji technologicznych dzięki wzajemnej współpracy przedsiębiorstw. Uczestnikami, a jednocześnie członkami-założycielami jest łącznie jedenaście organizacji – w tym Samsung, Arm, Ericsson, Microsoft, Nokia, NVIDIA, SoftBank i Northeastern University. Nowopowstały sojusz będzie współpracował nad rozwojem innowacyjnych technologii i ich zastosowaniem w produktach komercyjnych w ramach przygotowań na nadchodzącą erę łączności 6G.







Głównym celem działalności AI-RAN Alliance jest połączenie możliwości sztucznej inteligencji i technologii komunikacji bezprzewodowej, utworzenie ekosystemu i ostatecznie rozszerzenie możliwości dla nowych przedsiębiorstw. W tym celu konsorcjum powołało trzy grupy robocze, które prowadzą badania techniczne: „AI dla RAN”, „AI i RAN” oraz „AI na RAN”. Grupa „AI dla RAN” skoncentruje się na technologii wykorzystującej AI/ML w celu poprawy zakresu przesyłowego, kosztów i efektywności energetycznej sieci RAN. Grupa „AI i RAN” skupi uwagę na technologii konwergencji sztucznej inteligencji i sieci radiowych, zarówno w celu wydajnego zarządzania zasobami, jak i maksymalizacji wykorzystania infrastruktury. Grupa „AI na RAN” zajmie się odkrywaniem nowych zastosowań i usług AI w sieciach bezprzewodowych. Oczekuje się, że wyniki prac i raporty zaprezentowane w ramach działań grup roboczych, w znacznym stopniu przyczynią się do standaryzacji i komercjalizacji łączności 6G w przyszłości. Obejmuje to odkrywanie nowych usług, wymagań technicznych i specyfikacji.



Samsung planuje wykorzystać swoje uczestnictwo w sojuszu do promowania konwergencji technologicznej i projektowania innowacyjnych usług łączących sztuczną inteligencję z technologią komunikacji bezprzewodowej. Firma dąży również do odegrania kluczowej roli w ekosystemie 6G dzięki swojej wiodącej pozycji w branży sztucznej inteligencji i rozwiązań komunikacji bezprzewodowej, takich jak półprzewodniki, technologie sprzętowe i software oparte na sztucznej inteligencji oraz systemy i terminale do komunikacji bezprzewodowej.



Spółka Samsung Research początkowo przewodziła rozwojowi technologii 6G, powołując do życia w maju 2019 r. Centrum Badań nad Zaawansowaną Komunikacją (ACRC). Od tego czasu Samsung Research ugruntował swoją pozycję lidera w badaniach nad technologią 6G dzięki publikacji białej księgi dotyczącej 6G oraz białej księgi dotyczącej zakresu przesyłowego 6G odpowiednio w lipcu 2020 r. i maju 2022 r. W maju 2022 r. firma Samsung była gospodarzem inauguracyjnego forum Samsung 6G, podkreślając swoją wiodącą pozycję w badaniach i rozwoju komunikacji nowej generacji.



Spółka Samsung Research stale rozwija swoje strategie dotyczące technologii 6G, by dostosować je do zmieniającego się krajobrazu branży telekomunikacyjnej. W kontekście działalności AI-RAN Alliance, Samsung Research prognozuje, że kluczowym atrybutem przyszłych sieci 6G będzie ich własna sztuczna inteligencja. AI stanie się naturalną częścią funkcjonalności systemu 6G, dzięki czemu przyszła sieć będzie charakteryzowała się znacznie większą przepustowością i zasięgiem, a także stanie się w pełni zautomatyzowana i wysoce energooszczędna. Samsung Research pozostanie liderem innowacji, a celem organizacji będzie pomyślne wprowadzenie na rynek i komercjalizacja systemów komunikacyjnych nowej generacji.











Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG