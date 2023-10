Samsung i AMD - współpraca nad transformacją sieci za pomocą vRAN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung Electronics ogłosiła dziś podjęcie nowego projektu współpracy z AMD w celu udoskonalenia zwirtualizowanej sieci RAN (vRAN) 5G na potrzeby unowocześnień. Ta współpraca odzwierciedla nieustające zaangażowanie firmy Samsung we wzbogacanie ekosystemów vRAN i Open RAN, by pomóc operatorom w budowaniu i modernizowaniu sieci mobilnych charakteryzujących się niezrównaną elastycznością i zoptymalizowaną wydajnością. Obie firmy przeprowadziły kilka rund testów w laboratorium Samsung, by potwierdzić wysoką pojemność i wydajność na poziomie telekomunikacyjnym przy użyciu pasm FDD i szerokich pasm TDD Massive MIMO, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zużycia energii.







W ramach tej wspólnej współpracy firma Samsung wykorzystała wszechstronne oprogramowanie vRAN zintegrowane z nowymi procesorami AMD EPYC 8004, koncentrując się na technologiach telekomunikacyjnych i inteligentnych urządzeniach brzegowych. Podczas weryfikacji technicznej procesory EPYC 8004 w połączeniu z rozwiązaniami vRAN firmy Samsung zapewniły zoptymalizowaną pojemność komórek przypadającą na serwer oraz wysoką wydajność energetyczną.



Samsung będzie kontynuować współpracę z AMD, by ułatwić akcelerację vRAN i Open RAN dla 5G oraz wprowadzać innowacje w sieciach nowej generacji.



Ekosystem Samsung vRAN

Firma Samsung poczyniła znaczne postępy w zakresie swojego ekosystemu vRAN, rozszerzając współpracę z wiodącymi w branży dostawcami oferującymi szereg technologii, w tym: procesory, serwery COTS, platformy kontenerowe (CaaS), transport xHaul i rozwiązania chmurowe. Ten silny i rozwijający się ekosystem ilustruje wiodącą pozycję firmy Samsung w oferowaniu rozwiązań vRAN i Open RAN, które są niezawodne, zrównoważone i uzyskują wydajność klasy telekomunikacyjnej lub ją przewyższają. Firma Samsung udowodniła swoją rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie sieci komercyjnych dla operatorów Warstwy 1 w Ameryce Północnej, Europie i Azji.



Firma Samsung jest pionierem w skutecznym dostarczaniu kompleksowych rozwiązań 5G, w tym chipsetów, modułów radiowych i rdzeni. Poprzez ciągłe badania i rozwój Samsung motywuje branżę do rozwoju sieci 5G dzięki swojemu wiodącemu na rynku portfolio produktów, od vRAN 3.0, Open RAN i Core po rozwiązania dla sieci prywatnych i narzędzia do automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji. Obecnie firma dostarcza rozwiązania sieciowe operatorom komórkowym, które zapewniają łączność setkom milionów użytkowników na całym świecie.











Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG