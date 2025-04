Samsung i Google Cloud wprowadzają asystenta Gemini do Ballie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firmy Samsung i Google Cloud ogłosiły właśnie rozszerzenie partnerstwa – wprowadzają generatywną technologię AI Google Cloud do Ballie, nowego domowego robota towarzyszącego z AI firmy Samsung. Asystent Gemini umożliwi robotowi angażowanie się w naturalne, konwersacyjne interakcje. Dzięki czemu będzie on mógł wspierać użytkowników w zarządzaniu inteligentnym domem, w tym regulować oświetlenie, witać gości przy drzwiach, personalizować harmonogramy, czy ustawiać różnego rodzaju przypomnienia. Będzie on dostępny w Stanach Zjednoczonych i Korei od lata tego roku.







Ballie + Gemini = duet idealny

Robot Ballie wykorzysta multimodalne możliwości asystenta Gemini wraz z zastrzeżonymi modelami językowymi firmy Samsung do przetwarzania i analizowania różnych danych wejściowych, w tym dźwięku i głosu, obrazu z kamery i sygnałów z czujników z otoczenia. Pozwoli mu to dostosowywać swoje zachowania i reakcje w czasie rzeczywistym. Przykładowo, jeśli ktoś nie ma pewności, w co się ubrać rano do pracy, może zwrócić się do Ballie po poradę. Może go także zapytać: „Hej Ballie, jak dziś wyglądam?”, a Ballie odpowie sugestiami stylizacji, doradzając przymierzenie czegoś lub ubrania kolorowej koszuli.



Dzięki ulepszonemu rozumowaniu asystenta Gemini, robot Ballie pomoże użytkownikom nie tylko zarządzać domem, ale też zadbać o ich zdrowie i dobre samopoczucie. Na przykład, kiedy użytkownik powie: „Czuję się dziś zmęczony”. Ballie wykorzysta to, że asystent Gemini współpracuje z wyszukiwarką Google, by udzielić indywidualnej porady, jak ulepszyć zdrowie lub rekomendacji z zaufanych źródeł, jak poprawić sprawność fizyczną lub zoptymalizować sen.



AI firmy Samsung jest wszędzie!

Partnerstwo Samsung i Google Cloud opiera się na udanej ubiegłorocznej integracji asystenta Gemini w Chmurze Google ze smartfonami Samsung z serii Galaxy S24. Pracując nad funkcjonalnością robota Ballie, Samsung i Google Cloud analizują, jak wprowadzić generatywną AI do szerszej gamy urządzeń. Więcej informacji o domowym robocie towarzyszącym Ballie z AI można znaleźć tutaj.



Ale AI w urządzeniach to nie tylko Ballie, ale też sprzęt AGD czy domena smartfonów. Sztuczną inteligencję wykorzystują także najnowocześniejsze telewizory Samsung z 2025 roku. Najnowsze modele telewizorów OLED, QLED i Neo QLED Mini LED, a także modele lifestyle: The Frame i The Frame Pro, zawierają zaawansowane technologie AI, aby na nowo zdefiniować sposób, oglądamy filmy czy wydarzenia sportowe. Przykładowo AI Picture Optimizer doskonali każdą klatkę obrazu w czasie rzeczywistym, wykorzystując głębokie uczenie w celu inteligentnego dostosowywania jasności, kontrastu i koloru. A wszystko to po to, aby zapewnić odbiorcy jeszcze bardziej realistyczne wrażenia z oglądania.



Na tym jednak nie koniec. Color Booster Pro wykorzystuje opracowaną przez Samsung technologię kropek kwantowych, która poszerza paletę barw, nadając obrazom głębię i intensywność. Ta zaawansowana metoda wyświetlania obrazu opiera się na niezwykle małych cząsteczkach półprzewodnikowych, zapewniających wyjątkową dokładność odwzorowania i jasność kolorów. Od momentu wprowadzenia bezkadmowych kropek kwantowych w 2015 roku, Samsung utrzymuje pozycję lidera w tej dziedzinie, oferując zapierające dech w piersiach, realistyczne obrazy w telewizorach QLED, Neo QLED Mini LED oraz QD-OLED. Wszystko to dzięki nowoczesnym kropkom kwantowym na bazie indu, które jeszcze bardziej poprawiają czystość kolorów.



Produkt będzie poczatkowo dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej.















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG