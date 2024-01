Samsung nawiązuje współpracę z Hyundai Motor Group

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłasza nawiązanie współpracy z Hyundai Motor Group. Partnerstwo ma na celu rozszerzenie platformy SmartThings o możliwość obsługi samochodów podłączonych do Internetu, w tym pojazdów elektrycznych (EV). Trzeciego stycznia firmy podpisały porozumienie (MoU) o opracowywaniu rozwiązań wspomagających styl życia z myślą o przyszłości, które w pełnym stopniu integrują inteligentny dom i samochody podłączone do Internetu. Firmy będą współpracować na rzecz stworzenia inteligentnego domu nowej generacji, który połączy platformę SmartThings z samochodami podłączonymi do Internetu marek Hyundai i Kia, w tym pojazdów elektrycznych, aby rozwijać usługi „Home-to-Car” i „Car-to-Home”, a także zintegrowaną usługę zarządzania zużyciem energii w domu.







Usługi Home-to-Car i Car-to-Home łączą inteligentny dom z samochodowym systemem infotainment, umożliwiając tym samym zdalne sterowanie w obu kierunkach. Za pośrednictwem platformy SmartThings użytkownicy, przebywając w domu, będą mogli m.in. uruchamiać i sterować inteligentnym systemem klimatyzacji, otwierać lub zamykać okna, czy sprawdzać status naładowania auta. Z kolei z poziomu samochodu możliwe będzie sterowanie urządzeniami domowymi, takimi jak telewizory, klimatyzatory i ładowarki do pojazdów elektrycznych.



Użytkownicy będą mogli dopasować swoje ekosystemy za pośrednictwem SmartThings, jednocześnie obsługując kilka urządzeń – w tym pojazdy – z wykorzystaniem scenariuszy działań, takich jak „poranna rutyna” czy „rutyna po powrocie do domu”. Przykładowo, po aktywowaniu porannego budzika w smartfonie Galaxy, zasłony w domu automatycznie się rozsuną, włączy się światło i uruchomi telewizor. Kiedy użytkownik będzie gotowy do wyjścia do pracy, jego samochód sam ustawi idealną temperaturę. Ponadto ekrany smartfonów i telewizorów będą wyświetlać informacje, takie jak pozostały czas życia akumulatora i zasięg jazdy samochodu elektrycznego.



Zintegrowana usługa zarządzania zużyciem energii w domu pozwoli użytkownikom monitorować, ile energii zużywają urządzenia z dostępem do Internetu w ich domach. Dostępne będą również informacje o energii dotyczące ich samochodów elektrycznych i ładowarek, co umożliwi dopasowanie optymalnego czasu ładowania pojazdów. Pojazdy elektryczne podłączone do zintegrowanej usługi zarządzania zużyciem energii w domu oferują możliwość automatycznego ustawienia optymalnego czasu ładowania, uwzględniając różne ceny według pory dnia, program reagowania na popyt energii (demand response – DR), dane z systemu fotowoltaicznego (PV) i układu magazynowania energii (ESS), a także emisje dwutlenku węgla w danej chwili.

















Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG