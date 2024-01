Samsung nawiązuje współpracę z Netflix - uniwersum ’Squid Game’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung ogłosiła że została oficjalnym partnerem imersyjnego wydarzenia Netflix pt. „Squid Game: The Trials”. Wykorzystując przełomową technologię Samsung, to imersyjne wydarzenie popkulturowe oferuje jedną z najbardziej angażujących i interaktywnych form rozrywki z wykorzystaniem najnowszych telewizorów Samsung Smart TV i smartfonów Galaxy. Fani hitowych serii Netflix „Squid Game” oraz „Squid Game: The Challenge” mogą teraz zarejestrować się na jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, podczas którego zostaną oprowadzeni po kultowych planach filmowych i będą mogli wziąć udział w rozgrywkach zaczerpniętych i zainspirowanych tymi produkcjami. Nowy format „Squid Game: The Trials” jest obecnie otwarty dla odwiedzających w Los Angeles, a w 2024 roku ma się pojawić także w różnych miastach na całym świecie.







Format „Squid Game: The Trials” wykorzystuje najnowsze telewizory i urządzenia mobilne Galaxy do różnych gier indywidualnych, aby zapewnić niezrównane imersyjne wrażenia. Uczestnicy będą poruszać się po strefach doznań, w których znajdować się będą flagowe telewizory Samsung, takie jak: Excellence Line Neo QLED 8K, Neo QLED 4K i The Frame. Urządzenia rozmieszczono w ten sposób, aby zwiększyć emocje oraz poziom ekscytacji rozgrywkami.



Na wejściu najbardziej ekskluzywny telewizor Excellence Line Neo QLED 8K wita gości, wyświetlając zwiastun „Squid Game: The Challenge”. Model ten został stworzony z myślą o najbardziej wymagających widzach i łączy imponującą jakość obrazu oraz spektakularny dźwięk z minimalistycznym designem. Neuronowy Procesor AI Quantum 8K, oparty na technologii sztucznej inteligencji, automatycznie ulepsza jakość treści do oszałamiającej rozdzielczości 8K w czasie rzeczywistym, co pozwala uczestnikom natychmiast zanurzyć się w imponującym i szczegółowym uniwersum „Squid Game”.



Odwiedzający mogą także korzystać z najnowszych mobilnych innowacji Samsung, wykorzystując smartfony Galaxy Z Flip5 i Galaxy S23 Ultra. Samsung zapewnia możliwości poznania najbardziej aktualnych technologii poprzez łączenie ich najważniejszych funkcji z najbardziej pamiętnymi scenami ze „Squid Game”. Podczas rozgrywki w najbardziej kultową grę z serialu „Squid Game”, czyli „Czerwone, zielone”, smartfon Galaxy S23 Ultra zapisze najważniejsze momenty z rozgrywki w trybie Hyperlapse i na zdjęciach o wysokiej jakości.



Dzięki swojej precyzji, rysik S Pen pełni funkcję ważnego komponentu w wyzwaniu „Digital Dalgona”, w którym gracze muszą wyciąć delikatne kształty z koreańskiego cukierka, a powodzenie ich misji zależy od siły wywieranego nacisku. Odwiedzający mogą rozkoszować się grą na imersyjnym ekranie Galaxy S23 Ultra i rzucać sobie wyzwanie, wybierając jeden z pięciu poziomów trudności. Gracze mogą także sprawdzać swoją pozycję względem innych na tablicy wyników. Ponadto rysik S Pen można także wykorzystać do robienia zdjęć w trakcie gry, które można następnie udostępniać po jej zakończeniu.



Zdjęcia z obu rozgrywek można natychmiast udostępniać za pośrednictwem Quick Share lub pobrać z poczty elektronicznej. Dostępny będzie również kiosk FlexCam do robienia selfie, gdzie z pomocą Galaxy Z Flip5 odwiedzający mogą robić zdjęcia bez użycia rąk pod różnymi kątami, a potem pobrać je w celu oprawienia ich w ramki. Po rozrywkach uczestnicy mogą udać się do pokoju VIP, w którym będą śledzić trwające wyzwania na ogromnym, 85-calowym telewizorze The Frame. Dzięki technologii Matowej Powłoki Ekranu będą mogli w pełni zanurzyć się w oglądanych treściach. Te niezwykłe wrażania wizualne będą odwzorowywać atmosferę panującą w kwaterze Lidera serialu „Squid Game”.



Fani uniwersum „Squid Game” mogą znaleźć więcej informacji i kupić bilety na wydarzenie „Squid Game: The Trials” w Los Angeles na stronie netflix.com/tudum/squid-game https://www.netflix.com/tudum/squid-game-the-trials lub Ticketmaster.com. Bilety będą dostępne przez ograniczony czas w 2024 roku.





























