Samsung prezentuje ekskluzywną Olimpijską Edycję Galaxy Z Flip7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W trakcie igrzysk sportowcy otrzymają urządzenie w Edycji Olimpijskiej, zaprojektowane z myślą o codziennych doświadczeniach podczas zawodów – od życia w wiosce sportowców po najbardziej intensywne momenty rywalizacji, w tym te rozgrywające się w walce o medale. Samsung, jako światowy partner olimpijski i paralimpijski, zaprezentował Galaxy Z Flip7 w Edycji Olimpijskiej, przygotowanej z myślą o sportowcach rywalizujących podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Specjalna edycja urządzenia trafi do blisko 3800 olimpijczyków i paralimpijczyków z około 90 krajów, oferując rozwiązania odpowiadające na realne doświadczenia związane z igrzyskami – od codziennego życia w wiosce olimpijskiej po momenty rywalizacji, celebracji i dzielenia się emocjami.







Edycja Olimpijska zostanie włączona w oficjalne ceremonie wręczenia medali w ramach formatu Victory Selfie, który podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 zadebiutuje w zimowej odsłonie. Po raz pierwszy rozwiązanie to zostanie rozszerzone także na konkurencje zespołowe, umożliwiając wszystkim uczestniczącym sportowcom uchwycenie momentu zwycięstwa z własnej perspektywy. Dodatkowo sportowcy z wybranych Narodowych Komitetów Olimpijskich (NOC) wezmą udział w projekcie Victory Profile, który przybliży sylwetki sportowców poza areną sportową.



Inteligentny towarzysz igrzysk: Galaxy Z Flip7 w Edycji Olimpijskiej

Galaxy Z Flip7 to inteligentny, kieszonkowy towarzysz zaprojektowany z myślą o płynnej interakcji i niezawodności w codziennym użytkowaniu. Urządzenie łączy Galaxy AI z nowym, rozciągającym się od krawędzi do krawędzi ekranem FlexWindow, oferując intuicyjne i naturalne doświadczenie mobilnej sztucznej inteligencji. Obsługa jedną ręką sprawia, że Galaxy Z Flip7 stanowi praktyczne wsparcie dla sportowców podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich.



Wybrane funkcje obejmują:

- Podwójny tylny aparat z obiektywami 50 MP (szerokokątnym) oraz 12 MP (ultraszerokokątnym), zapewniający jakość obrazu na poziomie flagowych urządzeń.

- Now Brief, oferujący spersonalizowane, codzienne podsumowania – od przypomnień i wydarzeń z kalendarza po zestawienia aktywności. Funkcja może również korzystać z wybranych danych dotyczących zdrowia i dobrostanu.

- Photo Assist, umożliwiający zaawansowaną edycję zdjęć dzięki funkcjom opartym na AI, takim jak przesuwanie, usuwanie lub powiększanie obiektów, korekta perspektywy czy inteligentne uzupełnianie tła.

- (Tłumacz) działający bezpośrednio na urządzeniu, który ułatwia komunikację dzięki tłumaczeniom w czasie rzeczywistym – niezależnie od dostępu do sieci, także w warunkach górskich.



Edycja Olimpijska Galaxy Z Flip7 wyróżnia się wzornictwem podkreślającym udział sportowców w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i Paralimpijskich, a jednocześnie oferuje praktyczne rozwiązania zaprojektowane z myślą o codziennym funkcjonowaniu w wiosce olimpijskiej oraz podczas rywalizacji sportowej.



Niebieski kolor tylnego szkła nawiązuje do unikalnego stylu Mediolan-Cortina 2026, łącząc wieloletnią tożsamość Samsung z kulturowym znaczeniem włoskiego błękitu. Barwa ta symbolizuje również ducha jedności i sportowej rywalizacji wpisanego w ideę igrzysk olimpijskich. Złota, metalowa ramka urządzenia odwołuje się do dążenia sportowców do doskonałości oraz momentów na podium, podkreślając jednocześnie aspiracje marki do najwyższej jakości. Całość dopełnia przezroczyste etui magnetyczne z niebieskim, okrągłym magnesem, otoczonym złotymi liśćmi laurowymi – motywem zwycięstwa.



Każde urządzenie zostało również wyposażone w specjalną tapetę inspirowaną Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, zaprojektowaną wyłącznie na potrzeby Mediolan-Cortina 2026. Kolorowe, dynamiczne linie nawiązują do sportów zimowych i zostały zainspirowane śladami powstającymi w wyniku kontaktu ostrzy łyżew z lodem. Te elementy wzornictwa celebrują ducha igrzysk oraz pasję sportowców, nadając codziennemu korzystaniu z urządzenia wyraźnie sportowy charakter.



To podejście do budowania emocji i osobistych doświadczeń znajduje swoje odzwierciedlenie także w rozwiązaniach fotograficznych. Dzięki funkcji Dual Recording sportowcy mogą jednocześnie uchwycić przebieg wydarzeń oraz własne reakcje, rejestrując obraz z przedniego i tylnego aparatu w jednym ujęciu. Funkcja, przygotowana specjalnie dla Edycji Olimpijskiej, jest dostępna po prostym przesunięciu trybu fotografowania w aplikacji Aparat. Dodatkowo tryb podzielonego widoku pozwala tworzyć nowe, kreatywne kadry poprzez przybliżenie obrazu z tylnego aparatu,[7] a podgląd ujęć w czasie rzeczywistym jest widoczny bezpośrednio na ekranie FlexWindow.



Z myślą o codziennym funkcjonowaniu sportowców podczas igrzysk, Galaxy Z Flip7 w Edycji Olimpijskiej zapewnia dostęp do wyselekcjonowanego pakietu aplikacji i usług:

- Galaxy Athlete Card umożliwia sportowcom nawiązywanie kontaktów i integrację podczas pobytu w wioskach olimpijskich. Pozwala na wymianę profili, kolekcjonowanie kart oraz udział w interaktywnych aktywnościach, wspierając poczucie wspólnoty ponad dyscyplinami i reprezentacjami.

- Sportowcy otrzymają również bezpłatną łączność w postaci 100 GB 5G eSIM, a także dostęp do cyfrowych przepustek i usług w Samsung Wallet, przygotowanych we współpracy z Partnerami Światowymi i Lokalnymi w celu ułatwienia codziennego funkcjonowania podczas igrzysk Mediolan-Cortina 2026. Obejmuje to m.in. Coca-Cola Free Beverage Key, umożliwiający korzystanie z automatów z napojami na terenie wiosek.

- Athlete365 zapewnia wsparcie w obszarze wydajności sportowej oraz dobrostanu psychicznego, a także dostarcza kluczowych informacji związanych z rywalizacją. Usługa jest zintegrowana z funkcją Now Brief w ramach Galaxy AI, umożliwiając szybki dostęp do najważniejszych aktualności związanych z igrzyskami.

- Dodatkowe aplikacje – w tym oficjalna aplikacja Olympic Games, IOC Hotline oraz PinQuest – wspierają codzienną organizację w wiosce olimpijskiej oraz pomagają sportowcom zarówno w trakcie rywalizacji, jak i poza areną sportową.

- Preinstalowana aplikacja fitness umożliwia monitorowanie treningów oraz otrzymywanie spersonalizowanych wskazówek treningowych podczas korzystania ze sprzętu ćwiczeniowego dostępnego w wioskach olimpijskich i paralimpijskich.



Zaangażowanie Samsung w Igrzyska Olimpijskie – ponad 25 lat wspólnej historii

Samsung jest światowym partnerem organizatorów igrzysk olimpijskich nieprzerwanie od Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Nagano w 1998 roku. Od ponad 25 lat sportowcy i kibice na całym świecie polegają na przełomowych technologiach mobilnych Samsung, które umożliwiają dzielenie się duchem olimpijskim i wspierają rozwój cyfrowej przyszłości igrzysk – również tych, które odbędą się w Mediolanie w 2026 roku oraz kolejnych edycji. Zaangażowanie firmy w Ruch Olimpijski wkrótce przekroczy czwartą dekadę partnerstwa i potrwa co najmniej do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Przemyślane innowacje Samsung w obszarze komunikacji bezprzewodowej oraz sprzętu komputerowego – w tym rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość rozszerzoną oraz łączność 5G – będą nadal zmieniać sposób, w jaki świat postrzega i doświadcza igrzysk olimpijskich.



Partnerstwo Samsung z Ruchem Paralimpijskim

Podobnie jak w przypadku Igrzysk Olimpijskich, Samsung angażuje się również w rozwój Igrzysk Paralimpijskich jako globalny partner Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) w obszarze urządzeń do komunikacji bezprzewodowej i sprzętu komputerowego. Od Zimowych Igrzysk Paralimpijskich w Turynie w 2006 roku firma wspiera Ruch Paralimpijski, umożliwiając sportowcom i kibicom z całego świata dzielenie się emocjami oraz doświadczeniami związanymi z igrzyskami dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Samsung. Zaangażowanie firmy w Igrzyska Paralimpijskie będzie kontynuowane do Los Angeles w 2028 roku i realizowane poprzez nowoczesne rozwiązania mobilne i komputerowe, oparte na przemyślanych innowacjach w zakresie komunikacji bezprzewodowej i sprzętu komputerowego, w tym wykorzystujących sztuczną inteligencję, rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość rozszerzoną oraz łączność 5G.



























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG