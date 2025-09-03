Samsung prezentuje nową kolumnę Sound Tower

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung zaprezentowała dziś nową kolumnę głośnikową Sound Tower – swoją innowację w dziedzinie przenośnego sprzętu audio. Modele ST50F i ST40F łączą zaawansowaną technologię akustyczną z dynamiczną, nowoczesną estetyką, oferując wciągające wrażenia podczas imprez dzięki efektownemu oświetleniu i mocnemu dźwiękowi. Przeprojektowana konstrukcja wieży Sound Tower o mocy akustycznej bliskiej 240 W wypełnia pomieszczenie bogatym dźwiękiem o wyjątkowej czystości i głębokich basach. Dzięki zastosowaniu autorskich falowodów akustycznych Waveguide w podwójnych kopułkowych głośnikach wysokotonowych, dźwięk jest wzmacniany i emitowany w sposób tworzący szerszą i równomierniej wypełnioną scenę akustyczną.







Ta optymalizacja wprowadziła wyraźne, dobrze słyszalne tony wysokie, a podwójne głośniki niskotonowe można ustawić na tryb „głęboki”, „dynamiczny” lub „spokojny”, odpowiednio do preferencji słuchaczy. Cztery dodatkowe tryby – „standardowy”, „szeroki”, „stadionowy” i „plenerowy” – pozwalają na optymalne dostosowanie akustyki do każdego otoczenia i każdej sytuacji, od grillowania w ogrodzie po zabawę taneczną.



Niezależnie od tego, czy przebywamy w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, możemy cieszyć się długotrwałą rozrywką – nawet przez 18 godzin po pełnym naładowaniu – bez kłopotliwego podłączania kabli. Co więcej, akumulator jest wymienny, a wodoodporność klasy IPX4 pozwala nie martwić się o deszcz, podczas użytkowania kolumny „pod chmurką”. Aby uzyskać jeszcze pełniejszą scenę dźwiękową, użytkownicy mogą skorzystać z systemu Auracast Group Play, który rozsyła sygnał Bluetooth z urządzeń Galaxy do pobliskich głośników, lub sparować dwie kolumny Sound Tower w trybie True Wireless Stereo.



Imprezowe światła na każdą okazję

System Party Lights + w kolumnie Sound Tower zmienia każde spotkanie w niezapomniane przeżycie audiowizualne. Dzięki pięciu gotowym ustawieniom nastroju i sześciu dynamicznym paletom oświetlenia użytkownicy mogą stworzyć idealny klimat, korzystając z aplikacji Samsung Sound Tower. Kolumna reaguje w czasie rzeczywistym, analizując rytm muzyki i częstotliwości dźwięku, synchronizując grę świateł z dziesiątkami diod LED. Konfigurowalne opcje nastroju obejmują szeroką gamę efektów, ruchów i kolorów, takie jak „fala”, „smuga”, „iskra”, „bryza”, „potok” i „flara”, pozwalając kreować atmosferę od festiwalowej po relaksującą.



Nowa konfiguracja diod pokrywa pięć stron kolumny, emitując światło o efekcie przestrzennym.

- Światła torowe – charakterystyczne oświetlenie LED w stylu toru wyścigowego otacza dwa głośniki niskotonowe, wyświetlając dynamiczne wzory.

- Światła pierścieniowe – diody LED podkreślają intensywnymi kolorami powierzchnie wokół dwóch głośników wysokotonowych.

Światła liniowe – cztery linie świetlne na obwodzie otaczają korpus kolumny, tworząc nastrojowy efekt.

- Światła kryształowe – umieszczone na środku podstawy i na stopach kolumny, tworzą energetyzującą atmosferę.

- Oświetlenie w uchwycie – pełni również funkcję użytkową, gdyż oświetla panel sterowania i służy jako podpora do tabletu lub smartfonu, by ułatwić interakcję i wybieranie ustawień. Wbudowane tryby DJ Booth i Karaoke, a także wejście gitarowe wzbogacają rozrywkę, pozwalając zamienić każdą imprezę w dynamiczny spektakl pulsujący żywym dźwiękiem i światłem.



Przenośna i wytrzymała

Zaprojektowana z myślą o wszechstronności kolumna Sound Tower łączy efektowny wygląd z funkcjonalnością dzięki odważnej geometrii, zintegrowanemu oświetleniu i konstrukcji przystosowanej do transportu. Na nowo definiuje przenośny sprzęt audio do imprez, łącząc moc, elegancję i wygodę. Nowe modele są również wyposażone w autorskie kółka i uchwyty Grip & Roll – w ST40F znajdują się szczelinowy uchwyt na dole i stała rączka na górze, a w ST50F – kółka i teleskopowy uchwyt. Dzięki temu przenoszenie kolumny jest szybkie i wygodne. Każdy model zapewnia wysoką jakość dźwięku, satysfakcjonującą słuchaczy w każdej sytuacji.



- Sound Tower ST50F: Moc wyjściowa 240 W, do 18 godzin pracy, dwa 6½-calowe głośniki niskotonowe, dwa 25-milimetrowe głośniki wysokotonowe, teleskopowy uchwyt i kółka, wodoodporność IPX4.

- Sound Tower ST40F: Moc wyjściowa 160 W, do 12 godzin pracy, dwa 5¼-calowe głośniki niskotonowe, dwa 20-milimetrowe głośniki wysokotonowe, stały uchwyt, wodoodporność IPX4.



Nowa kolumna głośnikowa Samsung Sound Tower, jest już dostępna na całym świecie.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG