Samsung prezentuje nową serię dousznych słuchawek Galaxy Buds4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje najnowsze słuchawki douszne Galaxy Buds4 Pro i Galaxy Buds4, które na nowo definiują doświadczenia klasy premium zarówno pod względem doskonałej jakości dźwięku Hi-Fi, jak i codziennej wygody użytkowania. Słuchawki z serii Galaxy Buds4 brzmią równie dobrze, jak dobrze się je nosi. Łączą wyjątkową jakość dźwięku z precyzyjnie zaprojektowanym dopasowaniem, będąc jednocześnie najbardziej zaawansowanym produktem audio w historii Samsung. Po raz pierwszy model Buds4 Pro wyposażono w szerszy głośnik niskotonowy w połączeniu z ulepszoną aktywną redukcją szumów (ANC) i najnowocześniejszym, doskonalszym korektorem adaptacyjnym (EQ), by odtwarzać pełne spektrum dźwięku zgodne z oryginalnym nagraniem, jednocześnie inteligentnie dostosowując się do rzeczywistych warunków. Przeprojektowana konstrukcja, intuicyjne sterowanie gestami i głębsza integracja AI pokazują, że Samsung tworzy słuchawki z myślą o tym, jak ludzie naprawdę słuchają i żyją na co dzień.







Precyzyjny projekt – stabilność i komfort przez cały dzień

W serii Buds4 Samsung wprowadza charakterystyczny blade design – to efekt projektu obliczeniowego opartego na analizie danych z setek milionów danych dotyczących anatomii i fizjologii słuchu z całego świata i ponad 10 tys. symulacji. Seria Buds4 wyróżnia się smukłą, ergonomiczną budową z mniejszymi, lepiej dopasowanymi wkładkami, zapewniając pewne i komfortowe dopasowanie przez cały dzień. Nowa stabilizowana szypułka ma teraz metalowe wykończenie premium i wygodny obszar sterowania, ułatwiający intuicyjną obsługę. Nowe, przezroczyste etui typu clamshell usprawnia przechowywanie i ładowanie, eksponując jednocześnie stylowy design.



Galaxy Buds4 Pro i Buds4 mają różne konstrukcje, by sprostać różnorodnym potrzebom. Galaxy Buds4 Pro charakteryzują się kształtem dopasowanym do kanału słuchowego, dzięki czemu łączą w sobie najwyższą jakość dźwięku z maksymalną funkcjonalnością. Jednocześnie, innowacyjna konstrukcja typu otwartego zapewnia komfortowe i przyjazne dla użytkownika wrażenia dźwiękowe. Galaxy Buds4 Pro i Buds4 są dostępne w kolorze białym i czarnym, z eleganckim matowym wykończeniem. Dodatkowo, Galaxy Buds4 Pro dostępne są w ekskluzywnej wersji kolorystycznej w odcieniu różowego złota, dostępnej wyłącznie w sprzedaży online.



Najwyższa jakość dźwięku Hi-Fi dzięki innowacyjnym aktualizacjom sprzętu

Większe głośniki to lepsza jakość dźwięku, a model Galaxy Buds4 Pro wprowadza nowy, szerszy głośnik niskotonowy o innowacyjnej konstrukcji, która efektywnie wykorzystuje przestrzeń poprzez maksymalizację obszaru drgań i minimalizację krawędzi głośniczka, co zwiększa jego efektywną powierzchnię o prawie 20%. Połączenie z głośnikiem wysokotonowym przynosi naturalny, wciągający dźwięk z czystym basem i bogatymi tonami wysokimi o jakości 24 bitów i 96 kHz, zapewniając wysoką zgodność z oryginalnym nagraniem. Ulepszenia te pozwalają uchwycić wszystko, od wysokich, rezonujących dźwięków skrzypiec po głębokie, gardłowe pulsacje kontrabasów – szczegóły, których wcześniejsze słuchawki douszne nie były w stanie odtworzyć. Dwudrożny głośnik umieszczono strategicznie po górnej stronie metalowej obudowy, aby maksymalizować skuteczność Aktywnej Redukcji Szumów (ANC) i minimalizować zakłócenia od wiatru oraz innych zewnętrznych czynników.



Maksymalne wrażenia dźwiękowe dzięki ulepszonemu adaptacyjnemu korektorowi i ANC

Oprócz innowacji sprzętowych seria Buds4 wprowadza aktualizacje oprogramowania, które maksymalizują i dostosowują dźwięk do środowiska każdego użytkownika. Ulepszona funkcja ANC pozwala wyciszyć wszystko, od hałasów komunikacji miejskiej po codzienne odgłosy otoczenia, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe, które dostosowują się do zmieniających się warunków. Na przykład, podczas podróży autobusem, pociągiem lub samolotem ulepszona funkcja Aktywnej Redukcji Szumów (ANC) redukuje niskie częstotliwości, takie jak odgłos silnika, zachowując bogaty, zrównoważony dźwięk, dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się na muzyce, podcastach lub rozmowach bez rozpraszania uwagi.



Udoskonalone połączenie ANC z korektorem adaptacyjnym (EQ) pozwala w pełni zanurzyć się w dźwiękach i minimalizuje podnosić komfort słuchania poprzez analizę warunków noszenia i unikalnego kształtu ucha każdego użytkownika. Oprócz dynamicznej regulacji częstotliwości, funkcja ta stosuje optymalne algorytmy ANC w czasie rzeczywistym, zapewniając najwyższą wydajność redukcji zakłóceń. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się precyzyjnie dostrojonym dźwiękiem dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb.



Gdy nadchodzi czas na rozmowę z użyciem nowych Galaxy Buds4, funkcja Super Clear Call wykorzystuje technologię połączeń szerokopasmowych oraz modele uczenia maszynowego trenowane do redukcji szumów i poprawy jakości głosu, by zagwarantować ultra-czystą jakość połączeń i podwoić przepustowość w porównaniu z tradycyjną łącznością Bluetooth. Niezależnie od tego, czy użytkownik kibicuje podczas meczu, je posiłek w tętniącej życiem restauracji, czy spędza czas z dziećmi na placu zabaw, głos rozmówców pozostaje czysty i wyraźny.



Wzbogacone doświadczenie ekosystemu Galaxy

Dla użytkowników urządzeń z rodziny Galaxy, seria Galaxy Buds4 wprowadza jeszcze więcej integracji, które pomagają im w pełni wykorzystać ekosystem. Użytkownicy mogą wygodnie uruchamiać agentów AI – w tym Bixby, Google Gemini Gemini i Perplexity – głosem i funkcjami sterowania bez użycia rąk, co pomaga im pozostać w kontakcie z otoczeniem i zachować jednocześnie kontrolę nad odtwarzaniem dźwięku. Dzięki tej integracji Galaxy Buds4 Pro udostępniają funkcje AI bez konieczności sięgania po smartfon, co sprawia, że jej włączenie do codziennych czynności jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.



Co więcej, użytkownicy ekosystemu Galaxy mogą cieszyć się prostą konfiguracją słuchawek. Wystarczy otworzyć etui dokujące, bez potrzeby instalowania aplikacji Galaxy Wearable, by łatwo połączyć słuchawki ze smartfonem lub tabletem. W menu skrótów Galaxy Buds lub w panelu szybkiego dostępu można łatwo kontrolować i dostosowywać głośność i korekcję dźwięku, by uzyskać optymalne wrażenia dźwiękowe.



Słuchawki Galaxy Buds4 Pro są również wyposażone w funkcję sterowania gestami głowy (Head Gesture), która pozwala zarządzać połączeniami i korzystać z funkcji Bixby bez użycia rąk. Wraz z poleceniami głosowymi, funkcje sterowania bezdotykowego pozwalają na zachowanie swobody w różnych sytuacjach, zapewniając płynność doświadczeń.



Dostępność

Słuchawki z serii Galaxy Buds4, zaprezentowane wraz z najnowszymi smartfonami z serii Galaxy S26, są już dostępna w przedsprzedaży na wybranych rynkach, a regularna sprzedaż rozpocznie się 11 marca.





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG