Samsung prezentuje nowe karty pamięci PRO Ultimate

Samsung Electronics zaprezentował flagowy model karty pamięci UHS-I o nazwie „PRO Ultimate”. Ten nośnik pamięci jest dostępny w formatach SD i microSD, co umożliwia profesjonalnym twórcom treści zwiększanie wydajności ich pracy. Nowe karty z rodziny PRO Ultimate są w sprzedaży w pojemnościach do 512 gigabajtów (GB). Model PRO Ultimate jest ucieleśnieniem technicznych innowacji firmy Samsung. Oferuje najwyższą prędkość odczytu, wynoszącą nawet 200 MB/s oraz prędkość zapisu wynoszącą nawet 130 MB/s. Powyższe wartości są stabilnie osiągane bez względu na pojemność karty. Umożliwiają bezproblemowe przesyłanie dużych plików wideo w ultra-wysokiej rozdzielczości 4K lub Full HD i pozwalają na obsługę formatu Video Speed Class 20 (V30).







Karta PRO Ultimate microSD spełnia wymagania standardu Application Performance Class 2 (A2), dzięki czemu szybko radzi sobie z odczytem i zapisem danych. Tym samym może wydajnie wykonywać wiele operacji jednocześnie. Ułatwia to pracę osobom, które zarządzają dużymi plikami i muszą szybko przesyłać je między urządzeniami.



Wyższy poziom niezawodności i trwałości

Samsung PRO Ultimate gwarantuje użytkownikom wysoki poziom niezawodności poprzez wbudowany w sterownik funkcji Error Correction Code (ECC). Oferuje także szereg dodatkowych zabezpieczeń, które gwarantują integralność danych, nawet przy długich okresach ich przechowywania. Zastąpienie 1-kilobajtowego silnika wersją 2 KB i zastosowanie opracowanej przez ECC technologii Low Density Parity Check (LDPC), sprawia, że karta PRO Ultimate charakteryzuje się wyższym poziomem trwałości i pozwala na zwiększenie ilości cykli zapisu i kasowania danych.



PRO Ultimate z powodzeniem przeszła najsurowsze testy i gwarantuje bezproblemową eksploatację nawet w najtrudniejszych warunkach. Karta odporna jest na działanie wody po zanurzeniu jej na głębokość 2 metrów przez 72 godziny. Nie ulega uszkodzeniom podczas upadku z wysokości do 5 metrów, wytrzymuje do 10 tys. cykli instalacji w urządzeniach i posiada zabezpieczenia przed promieniowaniem rentgenowskim i magnetycznym. Może być eksploatowana w ekstremalnych temperaturach od -25°C do 85°C (-13°F do 185°F). Model PRO Ultimate SD jest także odporny na przeciążenia do 1500 g.



Większa wydajność energetyczna dzięki sterownikowi 23 nm

Nowy, 28-nanometrowy sterownik zapewnia 37-procentowy wzrost wydajności energetycznej w porównaniu z poprzednimi modelami kart firmy Samsung, w których stosowano sterowniki 55 nm. W efekcie konsumenci mogą korzystać ze swoich urządzeń dłużej i wydajniej, bez potrzeby ich częstego doładowywania.



Zgodność z wieloma rodzajami urządzeń

Karta PRO Ultimate SD jest kompatybilna ze wszystkimi lustrzankami, aparatami bezlusterkowymi, kamerami wideo, komputerami PC i laptopami, umożliwiając tworzenie, edytowanie i szybkie przesyłanie danych pomiędzy wieloma urządzeniami. Nośnik ten idealnie nadaje się do smartfonów z systemem Android, tabletów, przenośnych konsol gamingowych, kamer sportowych, dronów, komputerów PC i innego rodzaju urządzeń. Jest doskonałym wyborem dla wszystkich profesjonalistów poszukujących niezawodnej i wszechstronnej karty pamięci, która spełni ich indywidualne oczekiwania.



Dostępność

Karta PRO Ultimate microSD jest dostępna w sprzedaży na całym świecie już od dziś w trzech pojemnościach: 128 GB, 256 GB oraz 512 GB. Z kolei Karta PRO Ultimate SD trafi na półki sklepowe w 4 wariantach: 64 GB, 128 GB, 256 GB oraz 512 GB w czwartym kwartale bieżącego roku. Klienci będą mogli także wybrać karty obydwu formatów (i wszystkich pojemności) oferowane od razu wraz z czytnikiem.



Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG