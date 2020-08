Samsung prezentuje serię Galaxy Note20

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Podczas pierwszego wirtualnego wydarzenia Galaxy Unpacked, Samsung zaprezentował imponujące portfolio nowych produktów. Wśród nich zaprezentowano nową serię smartfonów Galaxy Note20, która składa się z modeli: Galaxy Note 20 5G i Galaxy Note20 Ultra 5G. Galaxy Note20 Ultra 5G zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających i lojalnych miłośnikach Note, którzy oczekują wyjątkowej mocy i produktywności. Galaxy Note20 z kolei jest przeznaczony dla użytkowników pragnących maksymalnie wykorzystać czas, jaki przeznaczają na pracę i zabawę.







Dziś potrzebujemy urządzeń, które są tak elastyczne, jak my, więc możemy pracować, bawić się i łączyć, jak tylko chcemy. Przenieś swoją produktywność na wyższy poziom dzięki urządzeniom z serii Galaxy Note20. Najnowsza seria urządzeń Samsung Note zmienia sposób pracy – pozwala robić więcej w każdej chwili i z każdego miejsca. Nowe funkcje S Pen i Samsung Notes zapewniają jeszcze większe możliwości. Co więcej, zaimplementowano je również w urządzeniach Galaxy Tab S7 i Tab S7+, zapewniając elastyczność i wygodę. A zacieśniona współpraca z Microsoft, długoletnim partnerem Samsung, zaowocowała płynnym współdziałaniem Galaxy Note20 z komputerami z systemem Windows.



Zaawansowany rysik S Pen: teraz rysik S Pen oferuje jeszcze lepsze wrażenia z pisania pozwalając uchwycić pomysły zawsze wtedy, gdy pojawi się inspiracja. jest jeszcze lepszy. Zapewnia on niezrównane wrażenia z pisania oraz jeszcze większą precyzję i responsywność. Nowe funkcje Anywhere Actions upraszczają bezdotykowe operowanie urządzeniem, dzięki czemu powrót do ekranu głównego lub wykonanie z rzutu ekranu są proste jak szybki ruch nadgarstka.



Bardziej elastyczna i użyteczna aplikacja Samsung Notes: użytkownicy potrzebują narzędzi, które umożliwiają pracę w dowolnym miejscu i czasie, a także na dowolnym urządzeniu. By pomóc im zapisywać pomysły, edytować je i udostępniać na smartfonie, tablecie czy komputerze z Windows 10, Samsung Notes wzbogacono o funkcje automatycznego zapisu i synchronizacji, dzięki czemu można zapomnieć o utraconych dokumentach i kontynuować pracę od razu po przejściu na kolejne urządzenie. Co więcej, Samsung Notes automatycznie konwertuje ręczne pismo w czytelne zapiski. Dzięki możliwości edytowania plików PDF, nanoszenia na nich adnotacji oraz zaznaczania wybranych fragmentów można z łatwością dostarczać informacje zwrotne i uwagi do dokumentów, gdziekolwiek jesteśmy. Można także skorzystać z nowej opcji, jaką jest nagrywanie audio podczas sporządzania notatek – wystarczy dotknąć wybranego słowa w notatkach, by przejść do tego właśnie miejsca w nagraniu. Wszystko to można perfekcyjnie zorganizować za sprawą nowego, intuicyjnego zarządzania plikami, które ułatwia znalezienie poszukiwanych dokumentów.



Inteligentniejsza praca na różnych urządzeniach: za sprawą udoskonalonej funkcji Link to Windows użytkownicy mogą teraz łatwo i płynnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnych bezpośrednio z komputera z systemem Windows 10. W prosty i wygodny sposób z poziomu komputera z Windows 10 można wysyłać wiadomości, zarządzać powiadomieniami, synchronizować zdjęcia oraz wykonywać i odbierać połączenia. Można również tworzyć na komputerze skróty, dzięki czemu nie trzeba już przeglądać telefonu w poszukiwaniu ulubionych aplikacji społecznościowych czy Galerii. Jeszcze w tym roku użytkownicy zyskają też możliwość używania na komputerze z systemem Windows 10 wielu aplikacji jednocześnie. Co więcej, wszystkie rozwiązania zwiększające produktywność współdziałają na różnych urządzeniach Galaxy, ponieważ Samsung Notes synchronizuje się z Microsoft OneNote i Outlook, a Przypomnienia – z Microsoft Outlook, To Do i Teams. Efekt? Wszystko, co potrzebne, użytkownik ma zawsze pod ręką.



Partnerstwo z Microsoft to także nowe możliwości w zakresie rozrywki na Galaxy Note20. Teraz użytkownik może doświadczyć niezrównanych wrażeń z wirtualnych rozgrywek na smartfonie i grać niczym profesjonalista, siedząc na kanapie, wypoczywając w ogródku, czy chodząc po domu. Smartfony z serii Galaxy Note20 zapewniają nowy poziom wydajności i łączności, a także jeden z najdoskonalszych dostępnych wyświetlaczy Samsung. Oferują również profesjonalnej klasy narzędzia pozwalające robić zapierające dech zdjęcia i tworzyć prawdziwie kinowe wideo, a także wspierają zaawansowany multitasking.



Ulubione gry na urządzeniach serii Galaxy Note20: Począwszy od 15 września użytkownicy będą mogli grać w ponad 100 gier, włączając w to takie hity jak Minecraft Dungeons i Gears 5, na telefonie lub tablecie, bezpośrednio w chmurze (beta) z Xbox Game Pass Ultimate. Odpowiednie tempo rozgrywki zapewnia wsparcie dla technologii 5G oraz Wi-Fi 6. Duży, wciągający wyświetlacz gwarantujący płynne granie oraz jeden z najszybszych procesorów dostępnych wśród urządzeń Galaxy zmieniają smartfony z serii Galaxy Note20 w mobilne konsole, które z łatwością nosić można w kieszeni.



Profesjonalna kamera, która mieści się w dłoni: urządzenia z serii Galaxy Note20 pozwalają nagrywać wideo o ultrawysokiej rozdzielczości i niezrównanej jakości, w tym materiały 8K 24fps, które świetnie prezentują się na kinowym ekranie o proporcjach 21:9. Potężny tryb Pro Video, zapewnia profesjonalną regulację ostrości, audio, ekspozycji, oświetlenia, a także kontrolę zoomu czy nagrywanie 120 fps w FHD. Możliwe jest również sterowanie kierunkiem mikrofonu Galaxy Note20 i dostosowywanie go tak, by wychwytywał dokładnie ten dźwięk, który użytkownik chce uchwycić. W połączeniu z Galaxy Buds Live daje to możliwość nagrania krystalicznie czystego audio niezależnie od hałasu w tle.



Mistrzowski multitasking z zaawansowanym Samsung DeX: po raz pierwszy w historii Samsung DeX użytkownicy urządzeń serii Galaxy Note20 zyskują możliwość bezprzewodowego łączenia się z odbiornikiem Smart TV, gdy potrzebują większego ekranu. Możliwe jest ponadto zarządzanie jednocześnie oboma ekranami, by np. czatować z przyjaciółmi podczas oglądania video na Smart TV.



Urządzenia Galaxy Note niejednokrotnie potwierdziły swój status smartfonów o niezrównanej mocy. Seria Galaxy Note20 kontynuuje tę tradycję – to najpotężniejsze jak dotąd smartfony Note, które zapewniają użytkownikom wszystko, czego oczekują od Galaxy, i wszystko to, co w Galaxy znają i kochają.



Serię Galaxy Note20 skonstruowano, wykorzystując jeden z najszybszych w urządzeniach z serii Galaxy procesor. Urządzenia te oferują przełomowe technologie i najlepsze w swojej klasie wrażenia mobilne bez uszczerbku dla kultowego, ponadczasowego i wytrzymałego designu. Zarówno Galaxy Note20, jak i Note20 Ultra dostępne są w nowym kolorze miedzianym.



Jako pierwszy w serii Note Galaxy Note20 Ultra wyposażono w wyrazisty i jasny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz. Prezentuje on idealne obrazy na najlepszym jak dotąd ekranie, który ponadto automatycznie dostosowuje się do oglądanych treści, by oszczędzać energię. Do tego działająca cały dzień inteligentna bateria i możliwość superszybkiego ładowania – doładowanie ponad 50% mocy w zaledwie 30 minut – oznaczają, że użytkownik nie musi się już martwić potencjalnym rozładowaniem smartfonu.



Dzięki nowym smartfonom, Samsung umacnia swoją pozycję lidera rynkowego w zakresie technologii 5G. Urządzenia serii Galaxy Note20 zapewniają także stabilne połączenie z sieciami Wi-Fi 6 o opóźnieniach zoptymalizowanych pod kątem różnorodnych serwisów streamingowych. Użytkownicy mogą też mieć pewność, że zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie Galaxy Note20 jest zabezpieczone przy pomocy kompleksowej platformy Samsung Knox.



Dostępna po raz pierwszy na urządzeniu Galaxy z UWB funkcja Nearby Share gwarantuje niezwykle szybkie i łatwe udostępnianie danych. Wystarczy skierować Note20 Ultra na inne obsługujące UWB urządzenia Galaxy, by Nearby Share automatycznie wyświetliła listę dostępnych użytkowników. W przyszłości funkcjonalność UWB pomoże też łatwiej znajdować poszukiwane rzeczy przy pomocy technologii AR, jak również otwierać dom przy użyciu cyfrowego klucza.



Urządzenia i usługi Samsung zaprojektowano, by płynnie ze sobą współpracowały, optymalizując nie tylko pracę i zabawę użytkowników, ale także wszystko, co dla nich ważne. Mogą oni zatem osiągnąć jeszcze więcej z Galaxy Note20, parując go z innymi nowymi produktami z serii Galaxy: Galaxy Tab S7 i Tab S7+, Galaxy Watch3 czy Galaxy Buds Live. Te przełomowe urządzenia współgrają z bogatą ofertą Note sprawiając, że można inteligentniej pracować, dłużej się bawić, zdrowiej żyć i lepiej się komunikować.





























Źródło: Info Prasowe / Samsung