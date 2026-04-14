Samsung prezentuje14-metrowy wyświetlacz LED Onyx

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Podczas targów CinemaCon 2026 Samsung Electronics zapowiedział wprowadzenie do swojej oferty nowego standardu 14 metrowych wyświetlaczy kinowych LED Onyx (model ICD) rozszerzając platformę na większe audytoria klasy premium. Nowy model zaprojektowany dla kin wielkoformatowych (Premium Large Format – PLF) oferuje tę samą jakość obrazu, niezawodność oraz skalowalność, które definiują platformę Onyx — teraz w jeszcze większej skali. W miarę jak kina podnoszą poprzeczkę pod względem zróżnicowanych doświadczeń najwyższej jakości, audytoria wielkoformatowe stają się dla nich priorytetem. Nowy 14-metrowy wyświetlacz Samsung odpowiada na te potrzeby, oferując głębsze zanurzenie, bardziej zoptymalizowane układy miejsc oraz efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni kinowej.







Rozszerzanie doświadczeń kinowych klasy premium – ekrany do 20 metrów

Od swojej premiery w 2017 roku wyświetlacze Samsung Onyx rozszerzyły możliwości kinematografii opartej na technologii LED, wprowadzając głęboką czerń, bogate kolory i wyrazisty kontrast. Po ubiegłorocznym debiucie modelu 5-metrowego dla kin butikowych i modelu 10-metrowego dla audytoriów premium, Samsung rozszerza linię o nowy, 14-metrowy standard, zaprojektowany z myślą o większych przestrzeniach kinowych.



Nowy model oferuje to samo charakterystyczne dla Onyx doświadczenie – w tym wyświetlanie obrazu o jakości do 4K 120 Hz, wyjątkową przejrzystość i niezwykle płynny ruch – wprowadzając jednocześnie dwa rozróżnienia dostosowane do formatu 14-metrowego: Rozstaw pikseli 3.3 mm: zoptymalizowany dla formatu 14 metrów, by zapewnić ostrą, spójną jakość obrazu na większym ekranie. Elastyczna obsługa skalowania: umożliwia rozszerzenie formatu 14 metrów do 20 metrów – ponad dwukrotnie większą całkowitą powierzchnię ekranu – bez pogorszenia jakości obrazu. Poszczególne kabinety LED można dodawać po bokach i na dole, aby uzyskać pożądany rozmiar, nawet od podłogi do sufitu.



Jako pierwszy na świecie kinowy wyświetlacz LED z certyfikatem od konsorcjum Digital Cinema Initiatives (DCI), Onyx obsługuje formaty zarówno 2.39:1 (scope), jak i 1.85:1 (flat). Technologia HDR Samsung zapewnia maksymalną jasność do 300 nitów – około sześć razy więcej niż przyjęto w konwencjonalnych standardach kinowych. Onyx osiąga również 100% natężenia kolorów przy maksymalnej jasności, a jego nieskończony współczynnik kontrastu umożliwia uzyskanie prawdziwej czerni, co pozwala na głębsze zanurzenie i większą szczegółowość w ciemnych scenach.



Oprócz tradycyjnych pokazów filmowych, Onyx doskonale nadaje się również do prezentacji alternatywnych treści, takich jak transmisje sportowe na żywo, koncerty, wydarzenia związane z grami i materiały korporacyjne. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów opartych na projekcji, ekran LED Onyx zapewnia stałą jasność i jakość obrazu – niezależnie od rozmiaru ekranu i miejsca siedzenia. Kompatybilność ze standardem Dolby i serwerami multimedialnymi GDC pomaga również usprawnić zarządzanie kinem. Popularność platformy Onyx opiera się na jej globalnej adopcji w kinach klasy premium



Od momentu wprowadzenia na rynek najnowszej linii Onyx (model ICD) w ubiegłym roku Samsung systematycznie zwiększa swoją obecność w segmencie kin klasy premium – zarówno dzięki rosnącemu zainteresowaniu ich operatorów, jak i wdrożeniom prestiżowych instalacji. Jednym z najnowszych przykładów jest Pathé Dar Essalam w Rabacie, stolicy Maroka, gdzie najnowszy ekran Onyx został zainstalowany w nowym kompleksie kin premium w luksusowej dzielnicy miasta.



Obiekt został zaprojektowany we współpracy z centralą studia Pathé i jest uważany za flagowy cel odwiedzin, z Pałacem Pathé w Paryżu. Wszystkie cztery sale widowiskowe wyposażone są w wyświetlacze Onyx w konfiguracjach 10- i 5-metrowych oraz skalowalnych do 6.4 m. Studio Pathé ma teraz łącznie 12 ekranów Onyx – w tym cztery najnowsze modele – czyli więcej niż jakakolwiek inna sieć kin w Europie.



Dynamiczny rozwój najnowszej oferty wyświetlaczy Samsung Onyx jest też widoczny w USA. W grudniu 2025 r. Trilith Cinemas w Fayetteville w stanie Georgia stało się pierwszym kinem w USA, które zaprezentowało najnowszą generację ekranów Samsung LED Onyx, instalując je w 5 salach. Kino to, umiejscowione w jednej z najbardziej aktywnych społeczności filmowców w kraju, oferuje widzom scenerię odpowiadającą skali, szczegółowości wizualnej i twórczym zamierzeniom procesu produkcyjnego.



Uczestnicy targów CinemaCon 2026 mogą dowiedzieć się więcej o najnowszych rozwiązaniach kinowych spod znaku Samsung na firmowym stoisku w Roman Ballroom 1&2 w Caesars Palace w Las Vegas, gdzie znajduje się najnowszy wyświetlacz LED Onyx 3D, który nie wymaga zakładania okularów, oraz 115-calowy wyświetlacz do prezentacji treści cyfrowych. Odbywające się w dniach 13-16 kwietnia targi CinemaCon są oficjalną i największą coroczną konwencją organizacji branży kinowej Cinema United.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG