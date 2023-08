Samsung rozszerza współpracę z Intelem - innowacyjna sieć vRAN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung Electronics ogłosiła, że rozszerza współpracę z Intelem poprzez zawarcie nowej umowy dotyczącej innowacji produktowych, umożliwiającej partnerom dalszy rozwój wydajniejszej i bardziej przepustowej zwirtualizowanej sieci dostępu radiowego (vRAN). W ramach tej rozszerzonej współpracy Samsung zintegruje swoje oprogramowanie vRAN 3.0 z procesorami Intel Xeon Scalable czwartej generacji z Intel vRAN Boost, by dostarczać zaawansowane rozwiązania vRAN. Udoskonalona, bardziej przepustowa sieć vRAN firmy Samsung będzie mogła obsługiwać większą liczbę komórek bez wdrażania dodatkowych serwerów, co przyniesie operatorom sieci korzyści w postaci oszczędności na kosztach, w tym energii.







Firmy Samsung i Intel współpracują nad innowacjami vRAN od 2017 roku, dowodząc już wydajności swoich zintegrowanych rozwiązań w komercyjnych sieciach operatorów pierwszej warstwy w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii. Oprogramowanie vRAN firmy Samsung zintegrowane z procesorami Intel Xeon Scalable trzeciej (poprzedniej) generacji optymalizuje wydajność i zużycie energii w tych sieciach.



Wraz ze swoimi partnerami ekosystemowymi Samsung nadal dostarcza zaawansowane zwirtualizowane rozwiązania sieciowe oparte na najnowszych funkcjach vRAN 3.0, takich jak 3-komórkowa łączność o częstotliwości 200 MHz dla aparatów radiowych 64T64R Massive MIMO, funkcje oszczędzania energii i rozszerzona automatyzacja. Otwiera to operatorom drogę do wdrożenia wyjątkowego i wszechstronnego rozwiązania sieci RAN. Oprócz ulepszonych funkcji, vRAN firmy Samsung obsługuje również technologię dostępu radiowego (Multi-RAT) w sieciach 2G, 4G i 5G, zwiększając ich elastyczność.



Połączenie oprogramowania vRAN 3.0 z procesorami Intel Xeon Scalable czwartej generacji i z technologią Intel vRAN Boost pozwoli operatorom sieci komórkowych spełnić wymagania dotyczące wydajności, zasięgu, jakości i całkowitego kosztu posiadania, jednocześnie opierając sieci na nowoczesnej, w pełni zwirtualizowanej architekturze. Firmy pomyślnie zakończyły testy interoperacyjności, nawiązując pierwsze połączenie z wykorzystaniem oprogramowania vRAN firmy Samsung współpracującego z procesorami Intel Xeon Scalable czwartej generacji i z funkcją Intel vRAN Boost. Oczekuje się, że ta udoskonalona oferta sieci vRAN będzie dostępna komercyjnie w drugiej połowie 2023 r.



Samsung jest pionierem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań łączności 5G, w tym chipsetów, aparatów radiowych i innych zasadniczych komponentów. Dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi Samsung stymuluje branżę do rozwoju sieci 5G dzięki wiodącemu na rynku portfolio produktów – od vRAN 3.0, Open RAN i Core, po rozwiązania sieci prywatnych i narzędzia automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji. Firma dostarcza obecnie operatorom komórkowym rozwiązania sieciowe zapewniające łączność setkom milionów użytkowników na całym świecie.











Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG