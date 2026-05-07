Samsung udostępnia One UI 8.5 – najnowsze funkcje Galaxy AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung wprowadza One UI 8.5 na kolejne urządzenia Galaxy. Aktualizacja obejmuje smartfony i tablety, w tym serię Galaxy S25, Galaxy S25 FE, serię Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6, serię Galaxy Tab S11 oraz serię Galaxy Tab S10 (dostępność funkcji może różnić się w zależności od modelu urządzenia i regionu). Aktualizacja One UI 8.5 jako pierwsza będzie dostępna w Korei już 6 maja. Kolejne regiony dołączą wkrótce (terminy udostępnienia mogą różnić się w zależności od rynku i modelu).









źródło: Info Prasowe - SAMSUNG