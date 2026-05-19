Samsung wprowadza monitor gamingowy o rozdzielczości 6K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Samsung ogłosił dzisiaj globalną premierę najnowszych monitorów gamingowych z serii Odyssey oraz linii ViewFinity S8. Tym samym firma wyznacza nowe standardy w zakresie rozdzielczości i wydajności wśród monitorów gamingowych i profesjonalnych. Na czele stoją trzy modele Odyssey G8 – w tym pierwszy w branży monitor gamingowy 6K – a uzupełnieniem jest seria Odyssey G7, która udostępnia technologię OLED firmy Samsung szerszemu gronu użytkowników. Premiera ma miejsce w kontekście utrzymującej się pozycji lidera Samsung na światowym rynku monitorów do gier. Firma posiada na nim 18,9-procentowy udział w przychodach. Według danych International Data Corporation (IDC) Samsung po raz trzeci z rzędu zajął pierwsze miejsce na rynku monitorów gamingowych z wyświetlaczami OLED, osiągając 26-procentowy udział.







Odyssey G8: Wyznaczanie nowych standardów w dziedzinie gier o wysokiej wydajności

W ramach wprowadzenia nowej odsłony serii wprowadzono trzy najnowocześniejsze modele, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności w różnych sytuacjach związanych z grami. 32-calowy Odyssey G8 (G80HS), to pierwszy w branży monitor gamingowy o rozdzielczości 6K, wyznaczający istotny krok naprzód w stosunku do standardów gier 4K. Nowa rozdzielczość zapewnia wyjątkową klarowność obrazu i szczegółowość. Zwiększa to poczucie immersji, a jednocześnie oferuje większą powierzchnię ekranu do gier i pracy wielozadaniowej. Ekran zapewnia ultra-wysoką rozdzielczość 6K przy częstotliwości odświeżania 165Hz, a tryb Dual Mode umożliwia korzystanie z częstotliwości do 330Hz w jakości 3K, pozwalając użytkownikom na płynne zrównoważenie wciągających wrażeń wizualnych z ultraszybką reakcją.



Z kolei 27-calowy monitor Odyssey G8 (G80HF) obsługuje rozdzielczość 5K przy częstotliwości odświeżania 180Hz lub do 360Hz w rozdzielczości QHD dzięki trybowi Dual Mode. W efekcie nadaje się zarówno do wciągających gier, jak i do rozgrywek e-sportowych.



Model Odyssey OLED G8 (G80SH), dostępny w rozmiarach 27 i 32 cale, wyposażony jest w panel OLED o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 240Hz. Technologia Glare Free znacznie ogranicza odblaski bez pogorszenia jakości obrazu OLED. Opcje łączności, w tym USB-C z ładowaniem do 98 W, obsługują wysokowydajne konfiguracje do gier. Ponadto, Odyssey OLED G8 wykorzystuje technologię QD-OLED Penta Tandem, która znacznie poprawia wydajność, trwałość oraz jasność obrazu. 32-calowy Odyssey OLED G8 otrzymał również certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500, potwierdzający głęboką czerń i żywe kolory charakterystyczne dla technologii OLED. W całej serii DisplayPort 2.11 zapewnia wysoką przepustowość, umożliwiającą wyświetlanie obrazu nowej generacji. Z kolei technologie AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync Compatible oferują płynną rozgrywkę bez efektu rozrywania obrazu. Co więcej, seria Odyssey G8 obsługuje standard HDR10+ GAMING, który dynamicznie optymalizuje jasność i kontrast w czasie rzeczywistym.



Odyssey G7: szerszy dostęp do gier na ekranach OLED

32-calowy Odyssey OLED G7 (G73SH) poszerza ofertę monitorów OLED firmy Samsung przeznaczonych do gier, oferując najwyższą jakość obrazu szerszemu gronu użytkowników. Monitor wyposażony jest w rozdzielczość 4K i częstotliwość odświeżania 165Hz, co przekłada się na szczegółowy obraz i płynną rozgrywkę. Tryb Dual Mode pozwala osiągnąć częstotliwość odświeżania do 330Hz w rozdzielczości FHD, a czas reakcji wynoszący 0.03ms umożliwia szybkie i responsywne działanie w środowiskach e-sportowych. Wraz z rozszerzeniem serii G7 Samsung umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie ekranów OLED przeznaczonych do gier, jednocześnie zwiększając dostępność zaawansowanych technologii wyświetlania.



ViewFinity S8: Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości do profesjonalnych zastosowań

Seria ViewFinity S8 została zaprojektowana z myślą o potrzebach współczesnych środowisk profesjonalnych. Oferuje wysoką rozdzielczość i klarowność obrazu oraz zaawansowane opcje łączności i ergonomię. Monitory te zapewniają dopracowane wrażenia użytkowe i wysoką wydajność, które pozwalają zmaksymalizować produktywność.



40-calowy monitor ViewFinity S8 (S85TH) wyposażony jest w zakrzywiony wyświetlacz WUHD o częstotliwości odświeżania 144Hz, co pozwala na płynną wielozadaniowość i sprawne prowadzenie złożonych procesów roboczych. Interfejs Thunderbolt 5 obsługuje materiały wideo w wysokiej rozdzielczości oraz czynności wymagające intensywnej wymiany danych, zapewniając prędkość transferu na poziomie 80 Gb/s oraz ładowanie urządzeń z mocą do 140 W. Ponadto funkcja Easy Connection umożliwia uproszczoną łączność między urządzeniami.



27-calowy monitor ViewFinity S8 (S80HF) oferuje rozdzielczość 5K oraz złącze USB-C, które zapewnia sprawny transfer danych i ładowanie urządzeń. Jego ergonomiczna konstrukcja sprzyja wygodnej pracy przez długi czas. Dodatkowo, model ten udostępnia wysoką rozdzielczość szerszemu gronu profesjonalnych użytkowników.



Nowa seria Odyssey G8, a także modele Odyssey G7 i ViewFinity S8, będą dostępne w sprzedaży od 1 czerwca 2026.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG